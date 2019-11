नई दिल्ली: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके साथ ही सत्ता में ठाकरे परिवार की सीधी भागीदारी की शुरुआत हो गई है. उद्धव के साथ शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो-दो नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. इनमें एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई (दोनों शिवसेना), जयंत पाटिल, छगन भुजबल (दोनों राकांपा), बालासाहेब थोराट, नितिन राउत (दोनों कांग्रेस) शामिल हैं. इस मौके पर राजनीतिक दलों ने उद्धव को सीएम बनने पर बधाई देते हुए भाजपा पर हमला बोला.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को महाराष्ट्र में ‘महा विकास अघाड़ी’ सरकार को बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर व्यंग्य किया और कहा कि अच्छे दिन पूरे हुए. सपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में ‘महाविकास आघाड़ी’ की नव निर्वाचित सरकार एवं नव निर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हार्दिक बधाई व शुभेच्छा! ‘सेक्युलरिज़्म’ और ‘सोशलिज़्म’ का यह नया महाराष्ट्रीय गठजोड़, आनेवाले नये राष्ट्रीय राजनीतिक युग की दस्तक है. भाजपा के (अच्छे) दिन पूरे हुए.

Congratulations and best wishes to Shri Uddhav Thackeray ji on being sworn in as the Chief Minister of Maharashtra. @OfficeofUT



केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे को बधाई दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बधाई दी. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उद्धव ठाकरे जी को बधाई और शुभकामनाएं. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पूर्व की व्यस्तताओं के कारण मुंबई में उद्धव के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं कर पाए.

Congratulations to @ShivSena, @NCPspeaks and @INCMaharashtra on forming the Govt. in Maharashtra.

This is a tight slap on the face of those trying to destroy the democratic fabric that holds our Nation together.#MahaVikasAghadi@OfficeofUT @PawarSpeaks

— H D Devegowda (@H_D_Devegowda) November 28, 2019