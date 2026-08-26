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UP चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दांव! योगी सरकार के बाद डिंपल यादव ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान

यूपी चुनाव से पहले सपा ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. डिंपल यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा की, जिसके तहत 40 हजार रुपये देने की बात कही गई है. जानते हैं इसकी पूरी डिटेल.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 26, 2026, 1:30 PM IST
UP चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दांव! योगी सरकार के बाद डिंपल यादव ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान
डिंपल ने कहा कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें करने से महिलाओं की स्थिति नहीं बदलेगी. (Photo from IANS)
  • समाजवादी पार्टी ने यूपी में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया
  • योजना की शुरुआत 40 हजार रुपये से करने की बात कही गई है
  • डिंपल यादव ने महिला सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया
  • सपा का कहना है कि योजना हर उम्र की महिलाओं को ध्यान में रखकर है

Samajwadi Party Women Scheme: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में महिलाओं को लेकर सियासत तेज है. योगी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा ऐलान के बाद, समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्लान सामने रखा है. लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सपा सांसद डिंपल यादव ने ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ शुरू करने का ऐलान किया. डिंपल के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत 40 हजार रुपये से होगी और हर साल इसमें बढ़ोतरी की जाएगी. हालांकि, योजना कब से लागू होगी और इनका लाभ किन्हें मिलेगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

बातें नहीं, महिलाओं को असली प्रतिनिधित्व जरूरी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिंपल ने कहा कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें करने से महिलाओं की स्थिति नहीं बदलेगी. इसके लिए समाज और व्यवस्था में वास्तविक प्रतिनिधित्व देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सपा का संकल्प आबादी का आधा हिस्सा होने वाली हर महिला की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित करना है. डिंपल के मुताबिक, सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को बराबरी का अधिकार देकर सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है, जबकि आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब उन्हें आर्थिक तौर पर स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है.

और पढ़ें: 'हम सब Bisexual हैं...', डिंपल यादव की खूबसूरती की दीवानी है स्वरा भास्कर, अखिलेश यादव की बीवी को कहा-गॉर्जियस

महिला – शब्द को लेकर क्या सोचती है सपा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिंपल यादव ने योजना के नाम और शब्दों को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ‘महिला’ शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है. उनका तर्क है कि लड़की, युवती या लेडी जैसे शब्द किसी खास उम्र के समूह की तरफ इशारा कर सकते हैं, जबकि ‘महिला’ एक जेंडर को दर्शाता है. इसी तरह ‘सम्मान’ शब्द को भी सोच-समझकर नाम में शामिल किया गया है. डिंपल के मुताबिक, सम्मान हर महिला का पहला अधिकार होना चाहिए और उसका सामाजिक या आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए.

आर्थिक आजादी को बनाया योजना का आधार

डिंपल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि किसी महिला को सम्मान सिर्फ इसलिए मिलना चाहिए, क्योंकि वह महिला है. उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता को भी महिला सशक्तिकरण का जरूरी बताया. सपा का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी है. ऐसे में 40 हजार रुपये से शुरू होने वाली ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का दावा किया गया है. हर साल राशि बढ़ाने की बात भी कही गई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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