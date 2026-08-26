UP चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दांव! योगी सरकार के बाद डिंपल यादव ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान

Samajwadi Party Women Scheme: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में महिलाओं को लेकर सियासत तेज है. योगी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा ऐलान के बाद, समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्लान सामने रखा है. लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सपा सांसद डिंपल यादव ने ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ शुरू करने का ऐलान किया. डिंपल के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत 40 हजार रुपये से होगी और हर साल इसमें बढ़ोतरी की जाएगी. हालांकि, योजना कब से लागू होगी और इनका लाभ किन्हें मिलेगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिंपल ने कहा कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें करने से महिलाओं की स्थिति नहीं बदलेगी. इसके लिए समाज और व्यवस्था में वास्तविक प्रतिनिधित्व देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सपा का संकल्प आबादी का आधा हिस्सा होने वाली हर महिला की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित करना है. डिंपल के मुताबिक, सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को बराबरी का अधिकार देकर सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है, जबकि आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब उन्हें आर्थिक तौर पर स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिंपल यादव ने योजना के नाम और शब्दों को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ‘महिला’ शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है. उनका तर्क है कि लड़की, युवती या लेडी जैसे शब्द किसी खास उम्र के समूह की तरफ इशारा कर सकते हैं, जबकि ‘महिला’ एक जेंडर को दर्शाता है. इसी तरह ‘सम्मान’ शब्द को भी सोच-समझकर नाम में शामिल किया गया है. डिंपल के मुताबिक, सम्मान हर महिला का पहला अधिकार होना चाहिए और उसका सामाजिक या आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए.
डिंपल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि किसी महिला को सम्मान सिर्फ इसलिए मिलना चाहिए, क्योंकि वह महिला है. उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता को भी महिला सशक्तिकरण का जरूरी बताया. सपा का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी है. ऐसे में 40 हजार रुपये से शुरू होने वाली ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का दावा किया गया है. हर साल राशि बढ़ाने की बात भी कही गई है.
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