अखिलेश की PDA सियासत पर सवाल: विवादित बयानों पर नरमी, नेताओं के सम्मान से क्या बन रहा है नया राजनीतिक संदेश?

समाजवादी पार्टी की PDA राजनीति के बीच विवादित बयानों को लेकर अखिलेश यादव के रुख पर सवाल उठ रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि समुदायों से जुड़े विवादों पर सख्ती के बजाय नेताओं का बचाव पार्टी की राजनीतिक रणनीति और संदेश पर बहस बढ़ा रहा है.

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अखिलेश यादव की PDA राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है. समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लाने की बात करती रही है, लेकिन पार्टी नेताओं के विवादित बयानों और उन पर नेतृत्व की प्रतिक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती रही है. हालिया मामला सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से जुड़ा है.

श्यामलाल पाल के एक बयान को लेकर सवाल उठे, जिसमें उन्होंने जाट समाज को लेकर कहा था कि समाजवादी पार्टी ने उसे राजनीति की ABCD सिखाई. इस बयान पर जब अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष का बचाव किया और उन्हें ‘बुद्धिजीवी’ बताया. उनका यह रुख अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.

आलोचकों का तर्क है कि किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता की जिम्मेदारी केवल अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करना नहीं, बल्कि ऐसे बयानों पर भी कंट्रोल रखना है जिनसे किसी सामाजिक या जातीय समूह में नाराजगी पैदा हो सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी नेतृत्व को विवादित टिप्पणियों पर साफ संदेश नहीं देना चाहिए?

ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा के अंदर ऐसे विवादों का इतिहास नया नहीं है. पार्टी के कई नेताओं के बयानों को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं. इसी वजह से अखिलेश यादव की राजनीतिक शैली और पार्टी के भीतर बयानबाजी को लेकर सवाल उठते रहे हैं.

राजकुमार भाटी का उदाहरण भी इसी बहस में सामने आता है. ब्राह्मण समाज को लेकर उनकी कथित टिप्पणियों के बाद विवाद हुआ था. इसके बावजूद उन्हें लेकर पार्टी नेतृत्व के रुख पर सवाल उठे. आलोचना करने वालों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के बजाय राजनीतिक संरक्षण का संदेश जाने से नेताओं को आगे भी बेबाक बयान देने का मनोबल मिल सकता है.

सपा की राजनीति में आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नाम भी विवादों से जुड़े रहे हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य के धार्मिक मुद्दों पर दिए गए बयानों ने लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक बहस को प्रभावित किया. इसी तरह आजम खान के कई बयानों को लेकर भी विपक्ष ने सपा नेतृत्व पर निशाना साधा.

हालांकि, इस पूरे विवाद को केवल बयानबाजी तक सीमित देखना भी पर्याप्त नहीं होगा. राजनीति में नेताओं के शब्द अक्सर उनके दल की व्यापक रणनीति से जोड़कर देखे जाते हैं. जब कोई पार्टी सामाजिक गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रही हो, तब उसके नेताओं के सार्वजनिक बयानों का असर उसके राजनीतिक संदेश पर भी पड़ता है.

अखिलेश यादव की PDA strategy का मूल आधार अलग-अलग सामाजिक समूहों को एक राजनीतिक मंच पर लाना है. लेकिन विरोधियों का सवाल है कि यदि सामाजिक एकता इस राजनीति का प्रमुख लक्ष्य है, तो ऐसे बयानों पर तत्काल और स्पष्ट कार्रवाई क्यों नहीं होती?

दूसरी तरफ, सपा यह तर्क दे सकती है कि विपक्ष उसके नेताओं के बयानों को राजनीतिक चश्मे से देखता है और मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है. यही कारण है कि इस विवाद का दूसरा पक्ष भी राजनीतिक संदर्भ में समझना जरूरी है.

फिलहाल श्यामलाल पाल के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने एक पुरानी बहस को फिर सामने ला दिया है. सवाल केवल एक नेता के बयान का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का है जिसमें पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं के विवादित बयानों पर किस तरह प्रतिक्रिया देता है. आने वाले समय में सपा के लिए यह तय करना महत्वपूर्ण होगा कि PDA की सामाजिक एकजुटता और नेताओं की बयानबाजी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.