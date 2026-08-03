'भगवान को नचाने वाले खुद नाच गए...' उपचुनाव नतीजों को लेकर BJP पर अखिलेश यादव का तंज

बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के जितने चर्चे हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा BJP की हार पर बात हो रही है. इलेक्शन स्ट्रैटजिस्ट और जन सुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में 30 साल के BJP के लगातार जीत वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सोमवार (3 अगस्त) को आए उपचुनाव के नतीजों में PK ने 19 हजार से ज्यादा वोटों ने BJP के नीरज सिन्हा को मात दी है. इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने BJP पर तीखा हमला बोला है. अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग अहंकार में यह सोच बैठे थे कि वे भगवान को भी नचा सकते हैं, उन्हें अब भगवान ने ही नचा दिया.
अखिलेश यादव का यह बयान उस चुनावी रैली के संदर्भ में आया, जिसमें BJP उम्मीदवार नितिन नवीन के समर्थन में एक व्यक्ति हनुमान के वेश में नजर आया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अखिलेश यादव ने लिखा, “जिन्होंने अहंकार में भगवान को नचाने की कोशिश की, आज भगवान ने उन्हें ही अपनी धुन पर नचा दिया. सत्ता के घमंड में चूर लोगों को जनता ने करारा जवाब दिया है.”
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भाजपा की हालत ख़राब होने वाली है , भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार गया ! सुनो चंदा चोरों अब तुम्हारा अंत आ गया हैं !! pic.twitter.com/DsXEZ4evWA
— Akhilesh Yadav (Son Of PDA) (@SocialistLeadr) August 3, 2026
अखिलेश यादव ने दावा किया कि बांकीपुर में BJP की हार युवाओं की एकजुटता और जनता के गुस्से का नतीजा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी, पेपर लीक, नौकरियों में अनियमितता, आरक्षण से छेड़छाड़, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दे और युवाओं की उपेक्षा जैसे कारणों से लोगों का भरोसा BJP से उठ गया. सपा प्रमुख का कहना था कि इन सभी मुद्दों ने जनता को BJP के खिलाफ मतदान करने के लिए प्रेरित किया.
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बांकीपुर की हार के बाद BJP के भीतर ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठेंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता अपनी विधानसभा सीट तक नहीं बचा सके, वे संगठन को कैसे आगे ले जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि अब पार्टी के अंदर से ही जिम्मेदारी तय करने और इस्तीफों की मांग तेज होगी.
अखिलेश यादव ने इस नतीजे को डबल इंजन सरकार की डबल हार बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं, बल्कि BJP की राजनीति में बदलाव की शुरुआत का संकेत है. उनके मुताबिक, अब BJP के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे.
अखिलेश यादव ने अंत में सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे संविधान की भावना के अनुरूप जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.
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