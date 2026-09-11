Opinion: अखिलेश की भाषा से सपा का कल्चर बेनकाब, पुलिस-अफसरों के अपमान से कानून के राज तक सवाल

Opinion: सैफई महोत्सव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव सोफे पर बैठे हैं और सूबे के एक बड़े आईपीएस अधिकारी घुटनों के बल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/akhilesh-yadav-s-language-exposes-sp-culture-insulting-police-officers-to-the-rule-of-law-8521632/ Copy

अखिलेश यादव. रामबाबू तिवारी (कोने में बने गोल घेरे में) (photo credit, IANS, and Zee Media)

रामबाबू तिवारी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक आईएएस अधिकारी को अपमानित करते दिख रहे हैं. लेकिन यह पहला मामला नहीं है, जब अखिलेश यादव अधिकारियों या पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह पेश आए हों. अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तब भी और सत्ता से जाने के बाद भी उनके कई ऐसे किस्से सामने आते रहे हैं, जब उन्होंने सार्वजनिक मंच से पुलिस अधिकारियों या बड़े अधिकारियों का अपमान किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब किसी राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व बार-बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सार्वजनिक मंच से अपमानित करने लगे, तो सवाल सिर्फ एक बयान या एक वीडियो तक सीमित नहीं रहता. सवाल उस राजनीतिक संस्कृति का हो जाता है, जिसे पार्टी का नेतृत्व अपने आचरण से स्थापित करता है.

यह कोई एक-दो मामलों की बात नहीं है. अखिलेश यादव से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं. एक बार उन्होंने सार्वजनिक रैली में पुलिसकर्मियों को खुले मंच से ‘बदतमीज’ कहा था. सैफई महोत्सव की एक तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर घूमती है, जिसमें अखिलेश यादव सोफे पर बैठे हैं और सूबे के एक बड़े आईपीएस अधिकारी घुटनों के बल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. तब इस तस्वीर को लेकर भी सवाल उठे थे.

इससे पार्टी नेताओं का बढ़ता है हौसला

जब सूबे का मुख्यमंत्री या किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष ही इस तरह का व्यवहार करे, तो सवाल उठना लाजिमी है. यही कारण है कि कभी आजम खान पुलिस वालों को ‘तनखैया’ कहते हैं तो कभी अंसारी परिवार के नेता कहते हैं कि सपा की सरकार आई तो सबसे पहले पुलिसवालों का हिसाब-किताब होगा.

यानी सवाल साफ है. जब पार्टी का अध्यक्ष ही पुलिसवालों के लिए इस तरह का रवैया रखेगा, तो भला कार्यकर्ताओं और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच क्या संदेश जाएगा? क्या इससे पुलिस और प्रशासन के प्रति सम्मान बढ़ेगा या फिर उनके अपमान का हौसला ही बढ़ेगा?

सरकार की आलोचना हो सकती है. अधिकारी के किसी फैसले पर सवाल हो सकता है. पुलिस की कार्रवाई पर राजनीतिक असहमति भी हो सकती है. लेकिन पुलिस और प्रशासन को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना एक अलग बात है. लोकतंत्र में असहमति की पूरी गुंजाइश है, लेकिन संस्थाओं की गरिमा को तार-तार करना राजनीतिक विरोध का हिस्सा नहीं हो सकता.

सपा के कल्चर पर सवाल यहीं से शुरू होता है

यही वजह है कि बहस सिर्फ अखिलेश यादव की भाषा तक सीमित नहीं रह सकती. सवाल समाजवादी पार्टी के उस राजनीतिक कल्चर का भी है, जिसमें सत्ता के दौरान पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक प्रभाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे.

सपा सरकारों के दौर में यह आरोप भी लगते रहे कि पुलिस को प्रभावशाली यादव और मुस्लिम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाता था. थानों और प्रशासनिक तंत्र पर राजनीतिक दबाव की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. अगर कानून लागू करने वाली संस्था अपराधी की पहचान उसके अपराध से नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक या सामाजिक पहचान से करने लगे, तो कानून का राज कमजोर होना तय है.

यही सवाल अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए. आज जब पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी करती है या अपराध पर सख्ती दिखाती है, तो अखिलेश यादव को उसमें समस्या क्यों दिखाई देती है?

नेता की भाषा ही कार्यकर्ताओं की दिशा तय करती है

किसी भी राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व उसके कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होता है. अगर पार्टी का मुखिया ही सार्वजनिक मंच पर पुलिस और अधिकारियों का अपमान करेगा, तो कार्यकर्ता इससे क्या सीखेंगे? अगर नेता संस्थाओं की गरिमा को ही मजाक बना देगा, तो नीचे तक कानून के सम्मान का संदेश कैसे पहुंचेगा?

अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि राजनीतिक लड़ाई कितनी भी तीखी हो, पुलिस और प्रशासन को अपमानित करना किसी नेता की ताकत नहीं, बल्कि राजनीतिक भाषा की कमजोरी दिखाता है. सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह सिर्फ अखिलेश यादव की व्यक्तिगत भाषा का मामला नहीं है. यह उस राजनीतिक संस्कृति का मामला है, जिसमें नेता की भाषा कार्यकर्ता के व्यवहार में उतरती है और फिर वही व्यवहार संस्थाओं के प्रति नजरिए में दिखाई देता है.

(लेखक प्रयागराज स्थित गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्कॉलर हैं और वे समसामयिक मुद्दों व सामाजिक विषयों पर लिखते हैं।)