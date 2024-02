अखिलेश ने स्वीकारा कांग्रेस का न्योता, Rahul Gandhi की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में होंगे शामिल

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyaya Yatra) में शामिल होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यात्रा में शामिल होने के न्योते को अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है. 16 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा के यूपी में दाखिल होने पर अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में इसमें शामिल होंगे.

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में शामिल होने के लिए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मल्लिकार्जुन खड़गे का निमंत्रण प्राप्त हुआ. अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया और 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश के पश्चात अमेठी या रायबरेली में वह ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में शामिल होंगे.

SP Chief Akhilesh Yadav accepts the invitation and gave his consent to join the ‘Bharat Jodo Nyaya Yatra’ in Amethi or Rae Bareli after it enters Uttar Pradesh on February 16: Samajwadi Party https://t.co/wUJI5OIE60

