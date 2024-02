राहुल की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में शामिल होंगे अखिलेश, सीट-बंटवारे को दे सकते हैं अंतिम रूप: सूत्र

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में शामिल होंगे. शीर्ष सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस और सपा अगले दो दिनों के भीतर राज्य में अपनी सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे सकती हैं. दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा 27 जनवरी से अटका हुआ है, जब अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा की थी, जिससे पार्टी असमंजस में थी.

फिलहाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है. लेकिन कांग्रेस महासचिव(संचार) जयराम रमेश ने 17 फरवरी को सूचना देते हुए कहा, “कल शाम को राहुल गांधी को खबर मिली कि केरल के वायनाड में हाथी और मनुष्य के बीच संघर्ष चल रहा है. जिसकी वजह से पिछले 2 महीनों में 5-6 लोगों की मृत्यु हुई है. इसको लेकर लोगों में नाराजगी है. आज सुबह वे वायनाड में रहेंगे और आज दोपहर 3 बजे प्रयागराज से फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड में हाथी के हमले में मारे गए वन संरक्षक अजीश के घर.

#WATCH | Kerala: Congress MP Rahul Gandhi visited the residence of Ajeesh, a forest watcher who was killed in an elephant attack in Wayanad. pic.twitter.com/i9V9cNrwCg

