पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) दो दिवसीय दौरे पर मुंबई में है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) से मुलाकात की. मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने BJP से मुकाबले के लिए विपक्षी एकता पर जोर दिया. हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक से किनारा करने के बाद ममता ने बुधवार को UPA के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिये. हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय पार्टियों की एकजुटता पर जोर दिया. NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद बंगाल की सीएम ने कहा कि अब UPA नहीं है. फांसीवादी ताकतों से लड़ने के लिए अलग संगठन बनाना होगा. ममता बनर्जी ने तब यह बात कही यब उनसे पूछा गया था कि क्या शरद पवार UPA का नेतृत्व करेंगे? इस पर उन्होंने कहा, ‘अभी कोई यूपीए नहीं है.’Also Read - Farm Laws: केंद्र के पास नहीं किसानों की मौत के आंकड़े, भड़का विपक्ष, किसान डाटा देने को तैयार

A firm alternative course should be made as nobody's fighting against ongoing fascism. Sharad Ji is the seniormost leader & I came to discuss our political parties. I agree with whatever Sharad Ji said. There is no UPA: WB CM Mamata Banerjee after meeting NCP Chief Sharad Pawar pic.twitter.com/P2GdlA9JlA

