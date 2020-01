नई दिल्ली: कश्मीर से डीएसपी दविंदर सिंह के पकड़े जाने के बाद अफजल गुरु मामले में एक के बाद एक कई बातें सामने आईं. इस बीच मशहूर अभिनेत्री सोनी राजदान (Soni Razdan) ने अफजल गुरु के मौत पर सवाल उठाकर एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया. सोनी राजदान आलिया भट्ट की मां हैं. गौरतलब है कि भारतीय संसद हमले में अफजल गुरु को दोषी पाया गया था. अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी की सजा दी गई थी. इसी मामले पर ट्वीट कर आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने विवाद खड़ा कर दिया है.

No one is saying he is innocent. But if he was tortured and then ordered by his torturer to do what he did isn’t that what needed to be fully investigated ? Why did no one take his allegations about Devinder Singh seriously. That’s the travesty. https://t.co/PBRhz1gGBg

— Soni Razdan (@Soni_Razdan) January 21, 2020