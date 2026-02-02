Hindi India Hindi

Aligarh Man Akhilesh Yadav Duplicate When The Truth Came Out They Beat Their Heads

अलीगढ़ वाले 'अखिलेश यादव' को देख टूट पड़े सेल्फी खिंचाने, सामने आई सच्चाई तो पीट लिया माथा | देखें वीडियो

अलीगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का हमशक्ल सलाउद्दीन अपने शक्ल की वजह से काफी चर्चा में है

सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर हमशक्लों की खबरें वायरल होती रहती हैं, लेकिन अलीगढ़ के रहने वाले सलाउद्दीन की बात कुछ अलग है. पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरह हूबहू दिखने वाले सलाउद्दीन इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत और इंटरनेट दोनों पर छाए हुए हैं.

कौन हैं सलाउद्दीन?

सलाउद्दीन अलीगढ़ के एक साधारण नागरिक हैं, लेकिन उनकी बनावट, हेयरस्टाइल और चेहरे के हाव-भाव उन्हें अखिलेश यादव का डुप्लिकेट बनाते हैं. हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिसमें उन्हें देखकर लोग धोखा खा गए कि कहीं सच में अखिलेश यादव तो वहां नहीं पहुंच गए.

Akhilesh Yadav’s lookalike spotted in Aligarh! pic.twitter.com/PKqJIafUJA — Being Political (@BeingPolitical1) February 1, 2026

चर्चा में क्यों हैं?

सलाउद्दीन की लोकप्रियता का मुख्य कारण उनकी सादगी और अखिलेश यादव के प्रति उनकी दीवानगी है. वे अक्सर सफेद कुर्ता-पायजामा और सपा की टोपी में नजर आते हैं, जो उन्हें बिल्कुल नेताजी जैसा लुक देता है. जब भी वे बाहर निकलते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए जमा हो जाते हैं. उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ऐसे हमशक्लों की मांग अक्सर बढ़ जाती है. वे रैलियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों में आकर्षण का केंद्र बनते हैं.

भले ही सलाउद्दीन का चेहरा एक बड़े नेता से मिलता हो, लेकिन उनका जीवन काफी सामान्य है. वे इस पहचान को एक सम्मान की तरह देखते हैं. उनका कहना है कि वे किसी पद या प्रतिष्ठा के भूखे नहीं हैं, बल्कि अखिलेश यादव के प्रति अपने प्रेम और उनकी विचारधारा के कारण इस हुलिए को पसंद करते हैं.

