उत्तरी सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन में फंसे 2,464 पर्यटकों को बचाया गया, Army ने रेस्क्यू किया

Sikkim: उत्तरी सिक्किम (North Sikkim) में तीन दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद फंसे सभी 2,464 पर्यटकों को निकाल लिया गया है. उत्तरी सिक्किम के जिला कलेक्टर (DC) हेम कुमार छेत्री ने रविवार को कहा कि मौसम संबंधी उतार-चढ़ाव के मद्देनजर पर्यटकों को इस मनोरम जिले में जाने के लिए कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा. भूस्खलन के बावजूद सभी 2,464 फंसे हुए पर्यटकों को बचा लिया गया है.

डीसी हेम कुमार छेत्री ने कहा कि तीन दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद फंसे सभी 2,464 पर्यटकों को निकालने का काम शनिवार शाम पूरा हो गया.

उत्तरी सिक्किम डीसी ने कहा कि नामची कॉलेज के सभी पर्यटक और 60 छात्र अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित वाहनों से अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं.