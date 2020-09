नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को 14 सितंबर से शुरू होने वाले मानसूत्र सत्र के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष मानसून सत्र आयोजित करना एक चुनौती थी, लेकिन यह ‘ऐतिहासिक’ होगा. संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा और यह एक अक्तूबर को समाप्त होगा. Also Read - Working Women In Covid-19 Time: कोविड के समय में वर्किंग वूमन का क्या है हाल, लिंक्डइन के सर्वे से जानें

बिरला ने संवाददाताओं से कहा, ” महामारी के दौरान मानसून सत्र आयोजित करना एक चुनौती थी, लेकिन हमें संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है. हम चाहते हैं कि संसद लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बने.” उन्होंने कहा, ”यह सत्र ऐतिहासिक होगा क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित हो रहा है. हमारा प्रयास होगा कि महामारी के मद्देनजर सत्र का आयोजन दिशानिर्देशों के अनुरूप हो.” Also Read - एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफर, अब घर पर ही कराएं कोरोना टेस्ट

शून्यकाल आधे घंटे का होगा और कोई प्रश्नकाल नहीं

बिरला ने कहा कि शून्यकाल आधे घंटे का होगा और कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, हालांकि लिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर मिलेगा. गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा और यह एक अक्तूबर को समाप्त होगा. Also Read - Chhattisgarh Covid-19: छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2564 लोग कोरोना से संक्रमित, इन जिलों का है सबसे बुरा हाल

दो चैम्बरों और गैलरी का उपयोग होगा

कोविड-19 के बीच आयोजित होने वाले इस सत्र के लिये सघन तैयारियां की जा रही है जिसमें सांसदों की जांच कराने से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में दूरी बनाकर बैठने की व्यवस्था करना शामिल है. इसके लिए दो चैम्बरों और गैलरी का उपयोग किया जायेगा जहां सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है.

गैलरी में भी बैठेंगे सांसद

बिरला ने कहा कि लोकसभा के हॉल में 257 सदस्य बैठेंगे, जबकि लोकसभा गैलरी में 172 सदस्य बैठेंगे. राज्यसभा में 60 सदस्य और राज्यसभा गैलरी में 51 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है.

सत्र में बदली होंगी व्‍यवस्‍थाएं

– लोकसभा कहा कि कागज के कम से कम उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है

– सांसद अपनी उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज कराएंगे.

– कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिये स्क्रीन एलईडी लगाया जा रहा है.

– चैम्बरों को कीटाणुमुक्त बनाया जाएगा

– सांसदों को सत्र शुरू होने से पहले कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर जांच करना होगा .

– लोकसभा के हॉल में 257 सदस्य बैठेंगे, जबकि लोकसभा गैलरी में 172 सदस्य बैठेंगे

– राज्यसभा में 60 सदस्य और राज्यसभा गैलरी में 51 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है.

#WATCH: Partitioning in place and all arrangements being made in the Parliament in the wake of #COVID19, as #MonsoonSession is all set to commence on 14th September 2020. pic.twitter.com/0tg23zJfw8

— ANI (@ANI) September 10, 2020