Hindi India Hindi

All Bank Holiday List Of March Rbi Calendar Mobile Internet Banking

मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, मिलेगा 3 लॉन्ग वीकेंड, चेक करें पूरी हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday List For March: मार्च के महीने में 18 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी. जबकि, 12 दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे. 3 मार्च को होली, 26 मार्च को श्री रामनवमी और 31 मार्च को श्री महावीर जयंती होने पर शेयर मार्केट में कारोबार नहीं होगा.

मार्च में आधे महीने से ज्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च के लिए बैंकों की हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है. RBI के कैंलेंडर के मुताबिक, मार्च में अलग-अलग राज्यों में कुल 18 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इस महीने होली, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती की छुट्टी मिलेगी. वहीं, 3 लॉन्ग वीकेंड भी मिल रहा है. इसलिए अगर आपको अगले महीने बैंक में काम है, तो हॉलीडे लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में छुट्टियों को 3 कैटेगरी में बांटा है. पहला– हॉलीडे अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. दूसरा– हॉलीडे अंडर द निगोशिएबल एक्ट. तीसरा– रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलीडे. मार्च में इन तीनों कैटेगरी में छुट्टियां पड़ रही हैं.

पैसे निकालने के अलावा ATM से कर सकते हैं ये 10 काम, खूब बचेगा टाइम

मार्च में कब और क्यों बंद रहेंगे बैंक?

1 मार्च (रविवार) – देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.

– देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी. 2 मार्च (सोमवार) – होलिका दहन के मौके पर यूपी में सभी बैंक बंद रहेंगे.

– होलिका दहन के मौके पर यूपी में सभी बैंक बंद रहेंगे. 3 मार्च (मंगलवार) – होली के मौके पर देश के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत 15 राज्यों के बैंकों में छुट्टी रहेगी.

– होली के मौके पर देश के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत 15 राज्यों के बैंकों में छुट्टी रहेगी. 4 मार्च (बुधवार) – दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कुछ शहरों में होली के दूसरे दिन बैंक बंद रहेंगे.

– दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कुछ शहरों में होली के दूसरे दिन बैंक बंद रहेंगे. 8 मार्च (रविवार) – देश के सभी बैंकों में वीकली ऑफ होगा.

– देश के सभी बैंकों में वीकली ऑफ होगा. 13 मार्च (शुक्रवार) – मिजोरम में चापचर कुट पर्व के कारण बैंक बंद रहेंगे.

– मिजोरम में चापचर कुट पर्व के कारण बैंक बंद रहेंगे. 14 मार्च (दूसरा शनिवार) – देश के सभी बैंकों में सेकंड सैटर्डे की छुट्टी रहेगी.

– देश के सभी बैंकों में सेकंड सैटर्डे की छुट्टी रहेगी. 15 मार्च (रविवार) – देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.

– देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी. 17 मार्च (मंगलवार) – जम्मू और श्रीनगर के बैंकों में शब-ए-कद्र की छुट्टी रहेगी.

– जम्मू और श्रीनगर के बैंकों में शब-ए-कद्र की छुट्टी रहेगी. 19 मार्च (गुरुवार) – महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में गुड़ी पर्व, उगादी और नवरात्र की शुरुआत के मौकों पर बैंकों में काम नहीं होगा.

– महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में गुड़ी पर्व, उगादी और नवरात्र की शुरुआत के मौकों पर बैंकों में काम नहीं होगा. 20 मार्च (शुक्रवार) – ईद-उल-फितर के मौके पर देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.

– ईद-उल-फितर के मौके पर देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी. 21 मार्च (शनिवार) – रमज़ान ईद और सरहुल के मौके पर देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.

– रमज़ान ईद और सरहुल के मौके पर देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी. 22 मार्च (रविवार) – देश के सभी बैंक बंद रहेंगे.

– देश के सभी बैंक बंद रहेंगे. 26 मार्च (गुरुवार) – श्रीराम नवमी के मौके पर बैंकों में काम नहीं होगा.

– श्रीराम नवमी के मौके पर बैंकों में काम नहीं होगा. 27 मार्च (शुक्रवार) – 6 राज्यों में राम नवमी के बाद दशमी की छुट्टी रहेगी.

– 6 राज्यों में राम नवमी के बाद दशमी की छुट्टी रहेगी. 28 मार्च (शनिवार) – सेकंड सैटर्डे पर देश के सभी बैंक बंद रहेंगे.

– सेकंड सैटर्डे पर देश के सभी बैंक बंद रहेंगे. 29 मार्च (रविवार) – देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.

– देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी. 31 मार्च (मंगलवार)– श्री महावीर जयंती के मौके पर 15 राज्यों के बैंक बंद रहेंगे.

ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकेंगे काम

आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.

मार्च में 12 दिन शेयर बाजार भी रहेंगे बंद

मार्च के महीने में 12 दिन शेयर बाजार भी बंद रहेंगे. 3 मार्च को होली, 26 मार्च को श्री रामनवमी और 31 मार्च को श्री महावीर जयंती होने पर शेयर मार्केट में कारोबार नहीं होगा. वहीं, कुल 9 दिन शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी.

Add India.com as a Preferred Source

होम या पर्सनल लोन को दूसरे बैंक में कर सकते हैं ट्रांसफर, जान लें इसके फायदे और पूरा प्रोसेस, 5 बातों का रखें ध्यान