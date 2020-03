नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों

को चौबीसों घंटे खुली रहने की अनुमति देगी, ताकि 21 दिन के लॉकडाउन (बंद) के मद्देनजर इन दुकानों पर लोगों की भीड़

एकत्र नहीं हो.

उपराज्यपाल ने कहा, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किराने का सामान, सब्जियां और दूध बेचने वाली दुकानें

खुली रहें और उनके क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ एक संयुक्त डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में इसके कुल मामले बढ़कर 36 हो गए.

केजरीवाल ने कहा कि लोग मुख्य रूप से घरों से भीतर ही रह रहे हैं और हालात काबू में हैं, लेकिन इस घातक वायरस को

फैलने से रोकने के लिए और सावधानी की आश्यकता है.

Online service providers/e-retailers delivering essential services & goods to be allowed. All essential services shops can remain open 24 hours so that there is no rush of people: Delhi Lt Governor Anil Baijal #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/8xon3ENClg

— ANI (@ANI) March 26, 2020