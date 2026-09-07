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'चौथे फ्लोर के ऊपर के सभी गैरकानूनी निर्माण होंगे सील...' सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का बड़ा आदेश

Delhi Illegal Structures: सत्य निकेतन उन लगभग 45 पुनर्वास कॉलोनियों में से एक था जिन्हें 1970 के दशक में बसाया गया था. दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास होने के कारण, यह इलाका कम ऊंचाई वाली पुनर्वास कॉलोनी से बदलकर छात्रों के रहने की एक बड़ी जगह बन गया.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 7, 2026, 8:28 AM IST
'चौथे फ्लोर के ऊपर के सभी गैरकानूनी निर्माण होंगे सील...' सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का बड़ा आदेश
2011 में फ्रीहोल्ड अधिकार मिलने के कारण कॉलोनियों में संपत्तियों का बड़े पैमाने पर विस्तार और बदलाव हुआ है. (photo credit, IANS)

Delhi Illegal Structures: चार मंज़िल से ज़्यादा ऊंची सभी अवैध इमारतों को “तुरंत सील” कर दिया जाएगा. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने रविवार को ये आदेश दिया है. ये आदेश तुरंत लागू किए जाएंगे. दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने से छह लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है.

क्या कहा एमसीडी ने?

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, MCD ने कहा, चार मंजिल से ज़्यादा ऊंची सभी अवैध इमारतों को तुरंत सील कर दिया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

और पढ़ें: दिल्ली में भाजपा का दबदबा कायम! MCD के 12 में से 10 जोन में दर्ज की जीत, आम आदमी पार्टी का हाल बेहाल

माना जाता है कि 2011 में फ्रीहोल्ड अधिकार मिलने के कारण कॉलोनियों में संपत्तियों का बड़े पैमाने पर विस्तार और बदलाव हुआ है.

गिरी इमारत पर क्या कहा?

बता दें कि सत्य निकेतन की इमारत का इस्तेमाल पेइंग-गेस्ट अकोमोडेशन के तौर पर किया जा रहा था और यह रविवार दोपहर को गिर गई. बताया जाता है कि यह ढांचा 1990 के दशक में बनाया गया था. MCD की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुकिंग या सीलिंग का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और इस प्रॉपर्टी में किसी भी काम के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है. गिरी हुई इमारत (P-14 सत्य निकेतन) लगभग 55 वर्ग गज के प्लॉट पर बनी थी और इसमें बेसमेंट के साथ-साथ ग्राउंड से चौथी मंज़िल तक का हिस्सा था. बेसमेंट में किया गया निर्माण गैर-कानूनी था. अधिकारी ने यह भी कहा कि फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) नियमों के तहत पाँचवीं मंज़िल बनाने की इजाज़त नहीं थी.

पहले से बनी इमारत में बेसमेंट का काम खतरनाक

अधिकारी ने कहा कि पहले से बनी इमारत के बेसमेंट में बदलाव के लिए मंज़ूरी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि ऐसा काम खतरनाक होता है. इमारत गिरने के बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें दिल्ली फायर सर्विस, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) और पुलिस के जवान शामिल थे. मलबे के नीचे कई लोग फंसे हुए थे. बचाव अभियान की शुरुआत में ही छात्र और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुँच गए थे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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