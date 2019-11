नई दिल्लीः अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में अहम बैठक बुलाई थी. इस बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में वर्किंग कमेटी की तरफ से कहा गया कि ज्यादातर सदस्य पुनर्विचार याचिका दायर करने के पक्ष में है. जफरयाब जिलानी और ओवैसी ने रिव्यू फाइल करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को खारिज करने की भी बात कही है. बोर्ड ने 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटिशन दायर करने की बात कही है.

जफरयाब जिलानी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 नवंबर को दिए गए फैसले के खिला पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. जिलानी ने कहा कि हमारी शरीयत के अनुसार मस्जिद किसी दूसरी जमीन में नहीं बनाई जा सकती इस लिए हम दूसरी जगह जमीन स्वीकार नहीं करेंगे. बोर्ड ने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में भी यह साबित नहीं हो सका है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था. उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे फैसले हैं जो हमारी समझ से परे हैं.

Syed Qasim Rasool Ilyas, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB): The Board has decided to file a review petition regarding Supreme Court’s verdict on Ayodhya case. pic.twitter.com/fV6M2Lifhc

