नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर राज्य से शुरू हुआ विरोध अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है. रविवार को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भड़की हिंसा के बाद दिल्ली के लगभग 15 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया था. प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और हिंसा अधिक न फैले इसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया था. बंद किए गए 15 मेट्रो स्टेशनों को सोमवार की सुबह खोल दिया गया. सभी स्टेशन पर सेवाए पहली की तरह शुरू कर दी गई हैं.

आपको बता दें कि दिल्ली में जामिया नगर में छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में रात को आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय में कई छात्रों ने प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के अलावा जेएनयू और कई यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल हुए. छात्रों के इस प्रदर्शन को एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने भी ट्वीट करके समर्थन दिया था.

After a brief disruption in services at several metro stations in the national capital last night, entry and exit gates were opened and normal services have resumed at all stations on Monday morning

Read @ANI Story |https://t.co/UdisUvwTeH pic.twitter.com/g5T9p1NucC

— ANI Digital (@ani_digital) December 16, 2019