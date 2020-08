नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में 18 घंटे के अंदर 7 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद इंडियन आर्मी ने सभी नए आतंकियों से अपील की है कि जिन्‍होंने आतंक संगठन ज्‍वाइन किए हैं, उन्‍हें सरेंडर कर देना चाहिए. हम उनके सरेंडर में सभी तरह की मदद करेंगे और उन्‍हें जीवन में आगे बढ़ने और नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए बाद में भी मदद करेंगे. यह बात आज शनिवार को ब्रिगेडियर अजय काटोच ने कही है. Also Read - जम्‍मू-कश्‍मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्‍तान की बड़ी साजिश का खुलासा, 150 गज लंबी सुरंग मिली

जम्मू-कश्मीर में जनरल ऑपरेशन कमांडिंग (GOC) ए. सेनगुप्ता ने बताया कि जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस और RR बटालियन के कल शुक्रवार को दोपहर से जारी 2 ज्वाइंट ऑपरेशन्स में 18 घंटों की कार्रवाई के दौरान हमने 7 आतंकियों को मार गिराया और 1 आतंकी ने सरेंडर किया है.

J&K GOC, विक्टर फोर्स सेनगुप्‍ता ने कहा कि 8 आतंकवादियों में से 7 को 2020 में भर्ती किया गया था. इन गुमराह युवाओं को पाकिस्तानी आतंकवादियों, पाकिस्तानी संचालकों और देश विरोधी भावना वाले लोगों द्वारा झूठे वादों के साथ भर्ती किया गया था.

7 of the 8 terrorists who have been neutralised were recruited in 2020, & these misguided youth were recruited with the false promises by Pakistani terrorists, Pakistani handlers and people in society with anti-national sentiments: A Sengupta, J&K GOC, Victor Force https://t.co/Hc8I3cxBbF pic.twitter.com/b9ISluIbJh

