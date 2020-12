All Party Meeting on Corona Vaccine: कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि क्या पीेएम आज की बैठक में यह बताएंगे कि कब तक देश के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाया जाएगा. Also Read - Corona Virus Vaccine News Update: पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आज, कांग्रेस और TMC की ओर ये नेता होंगे शामिल

उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट करेंगे कि हर भारतीय को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुफ्त टीका कब तक लगाया जाएगा. उन्होंने ट्वीट किया, ''हमें आशा है कि आज सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि हर भारतीय को कोरोना वायरस का मुफ्त टीका कब तक दिया जाएगा.'' देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी. इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति और टीक के संदर्भ में चर्चा हो सकती है.

इस बैठक में संसद में विभिन्न दलों के नेताओं को शामिल किया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस बैठक को आयोजित किया है. Also Read - Coronavirus Vaccine Update: बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू, सबसे पहले इन्हें लगेगा टीका

(इनपुट एजेंसी)