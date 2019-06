नई दिल्ली. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया. वहीं राजग में शामिल अधिकतर दलों ने इस मुद्दे पर सहमति दिखाई. बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाकपा और माकपा को छोड़कर बैठक में उपस्थित सभी दलों ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की योजना को अपना समर्थन दिया. इस बीच, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा है कि भले ही अधिकतर राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपना समर्थन दे रहे हों, लेकिन फिलहाल इस योजना को अमल में ला पाना संभव नहीं है.

पीएम मोदी ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की योजना के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग साढ़े तीन घंटे चली बैठक के बाद मीडिया से कहा, “बैठक में पांच प्रमुख एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ शामिल था.” उन्होंने कहा कि सिर्फ भाकपा और माकपा को छोड़कर बैठक में उपस्थित सभी विपक्षी पार्टियों ने इस विचार का समर्थन किया. रक्षामंत्री ने कहा, “सिर्फ भाकपा और माकपा ने अलग राय जाहिर की. दोनों ने कहा कि इसे लागू कैसे किया जा सकता है.” सिंह ने कहा कि 40 से अधिक पार्टियों को बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 21 पार्टियों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया. तीन ने कुछ कारणों से बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई.

Defence Minister Rajnath Singh after conclusion of the meeting of Presidents of all parties called by PM Modi: We had invited 40 political parties, out of which Presidents of 21 parties participated and 3 other parties sent their opinion on the subjects in writing. pic.twitter.com/FgsjkEQotg

