नयी दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हवा बेहद खराब हो गयी है जिसके चलते दिल्ली सरकार ने बुधवार को सभी स्कूलों को 14 और 15 नवंबर को बंद करने का फैसला किया है. इससे पूर्व, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित प्रदूषण रोधी समिति ईपीसीए ने बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण के ‘आपातकालीन’ स्तर के करीब पहुंचता देख अगले दो दिन तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया.

All schools in Delhi-NCR to remain closed on 14&15 November due rise in pollution levels. pic.twitter.com/c7x7qXLP1X

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कारण पैदा प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता खराब होने के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने कल और परसों स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है. ईपीसीए समिति ने लोगों को जहां तक संभव हो, बाहर जाने से बचने और घर में रहकर काम करने की सलाह दी. पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में ‘हॉट-मिक्स प्लांट्स’ और ‘स्टोन-क्रशर’ पर लगे प्रतिबंध को भी 15 नवंबर तक बढ़ा दिया.

15 दिनों में तीसरी बार खतरनाक स्तर पर प्रदूषण

शीर्ष अदालत ने चार नवंबर को अगले आदेश तक क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. वहीं, दिल्ली के स्कूलों में बाहरी गतिविधियों को बुधवार को स्थगित कर दिया गया क्योंकि पिछले 15 दिनों में तीसरी बार मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों ने शहर में प्रदूषण के स्तर को “आपातकालीन” स्तर की ओर धकेल दिया. इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद सभी स्कूलों को चार दिनों के लिए बंद कर दिया था.

All government and private schools in Gautam Budh Nagar district to remain closed on November 14 and 15 amid rising pollution levels. pic.twitter.com/0Ta3l4VgPj

— ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2019