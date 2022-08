Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड के कारण मैक्लोडगंज-धर्मशाला पोटाला रोड को बंद करना पड़ा है. कुल्लू में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण जिले के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं. इसकी जानकारी देते हुए कुल्लू के डिप्टी कमिश्वर आशुतोष गर्ग ने बताया कि लगातार बारिश को देखते हुए पूरे कुल्लू जिले में आंगनबाडी केंद्रों समेत सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है.Also Read - हिमाचल में फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा, चपेट में आई दो गाड़ियां | Watch Video

उधर, मंडी के जिला कलेक्टर अरिंधम चौधरी ने बताया कि मंडी के कई इलाकों में बारिश की वजह से रात 1:30 बजे से कई लोगों के कॉल आए जिसमें लोग मलबा गिरने,रोड बंद होने और भूस्खलन की शिकायत कर रहे थे. हमने रात में ही पुलिस और NDRF की टीमों को मौके पर भेजा. अरिंधम चौधरी ने बताया कि सांगली में रात में बादल फटने की मिली थी, लोक निर्माण विभाग (PWD) से बात कर वहां की रोड खुलवाई जा रही है. हमने NDRF की टीम भी भेजी है. हमारी सभी टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. Also Read - Himachal Pradesh cloudburst: हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बाद अब चंबा में भी बादल फटा, हर तरफ दिख रहा तबाही का मंजर | देखें VIDEO

All our teams are mobilised, SDMs are on the field. Our primary efforts will be to take care of individual incidents where people's lives are at stake. Second priority will be to open up all the blocked National Highways & later to mobilise all other roads: Mandi DC A Chaudhary

