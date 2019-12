नोएडा/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों के सभी स्कूल ठंड के चलते बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बंद रहेंगे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. दिल्ली से सटे दोनों जिलों के प्रशासनों ने बुधवार शाम अलग-अलग आदेश जारी किये. इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भीषण ठंड को देखते हुए 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है.

Uttar Pradesh Government: All schools in the state to remain closed on December 19 and 20 owing to cold weather. pic.twitter.com/QQHmeJfeX1

