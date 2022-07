Droupadi Murmu Oath Taking Ceremony Full Details : देश को आज सबसे युवा राष्ट्रपति मिल जाएगा. द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) आज भारत के 15वें राष्ट्रपति (15th President of India) पद की शपथ लेंगी. शपथ ग्रहण समारोह सुबह करीब सवा 10 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा. शपथ समारोह के बाद राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा. शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख असैन्य एवं सैन्य अधिकारी समारोह में शामिल होंगे.Also Read - Top 10 News 25th July: द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की लेंगी शपथ, 21 तोपों की होगी सलामी | Watch Video

