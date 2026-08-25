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स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति है या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला

Hijab: फैसले में, पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की राय एक जैसी रही है कि महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लामी धर्म का ज़रूरी हिस्सा नहीं है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 25, 2026, 11:24 AM IST
स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति है या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि सिर पर स्कार्फ पहनना उसके लिए धर्म का एक ज़रूरी हिस्सा है. (photo credit, IANS, for representation only)

Hijab: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने पिछले हफ्ते 21 अगस्त को ये फैसला सुनाया है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट के डबल बेंच ने कहा कि स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला अभी भी लागू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बंटे हुए फैसले के बाद इस विवाद को अभी तक सुलझाया नहीं है. अलग-अलग राय को देखते हुए, मामले को सही बेंच बनाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने का निर्देश दिया गया था. कर्नाटक फुल बेंच के फैसले से उठे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं आया है. हमारी राय है कि कर्नाटक फुल बेंच, दूसरी टिप्पणियों की तरह ही, एक अहम और प्रभावशाली उदाहरण है और हमारे पास इससे अलग राय रखने का कोई कारण नहीं है.

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क्या है पूरा केस

कोर्ट प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. छात्रा का कहना था कि स्कूल प्रशासन ने उसे 11वीं कक्षा में एडमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि वह सिर पर स्कार्फ (हिजाब) पहनकर आई थी. उसने तर्क दिया कि वह छठी कक्षा से ही हिजाब पहनती आ रही है. छात्रा की मांग के जवाब में स्कूल ने कहा कि तय यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनना ड्रेस कोड के नियमों के खिलाफ होगा.

नहीं मानी याचिकाकर्ता की दलील

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि सिर पर स्कार्फ पहनना उसके लिए धर्म का एक ज़रूरी हिस्सा है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई दलील या धार्मिक ग्रंथ या सामग्री नहीं है जो यह साबित कर सके कि क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनना ज़रूरी है और इसे न मानने से याचिकाकर्ता के धर्म का मूल स्वरूप बदल जाएगा.

अनुच्छेद 25

बेंच ने आगे कहा, संविधान के अनुच्छेद 25 के आधार पर किया गया दावा सिर्फ कहने भर से नहीं माना जा सकता, जब तक कि इसके लिए जरूरी तथ्य और कानूनी आधार न हों. रियाचिकाकर्ता ने इस बारे में कोई दलील नहीं दी है, सिवाय इसके कि वह बचपन से और छठी क्लास में स्कूल में आने के बाद से ऐसा करती आ रही है.

स्कूल का अधिकार

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ड्रेस कोड एक जैसा, सही नीयत वाला, भेदभाव न करने वाला और अनुशासन व संस्थान की पहचान बनाए रखने के मकसद से बनाया गया है, तब तक तय यूनिफॉर्म चुनने का अधिकार मुख्य रूप से स्कूल का होता है. कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि स्कूल के पास हमेशा यूनिफॉर्म पॉलिसी और ड्रेस कोड बदलने का अधिकार होता है.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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