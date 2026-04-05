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बहाना बनाकर सुनवाई टालने की फिराक में थे वकील साहब! इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे पकड़ी चालाकी, ठोका 20 हजार का जुर्माना
Allahabad High Court Advocate Illness Slip Fine:इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में वकील साहब एक कोर्ट में पैरवी में कर रहे थे. उनका एक मामला दूसरे जस्टिस के पास भी लगा था. दूसरी सुनवाई से बचने के लिए उन्होंने जस्टिस के पास बीमार होने के चलते सुनवाई टालने की मांग की. हालांकि, उनका ये दांव उल्टा पड़ गया. आइये जानते हैं पूरा मामला...
सुनवाई की डेट बढ़ाने के लिए वकीलों का बहाना बनाना कोई नई बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सुनवाई को टालने के इस ट्रेंड से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. कई बार सुनवाई टालने की मांग के पीछे कोई बाजिव वजह भी रहती है. कई बार वकील, मैटर की तैयारी नहीं कर पाते हैं, कई बार क्लाइंट मौजूद नहीं रहता है. हद तो तब हो गई, जब एक वकील कोर्ट परिसर में मौजूद होकर दूसरे जज बेंच को अपनी बीमारी की अर्जी भेजकर उनसे सुनवाई टालने की रियायत मांगते हैं. आइये जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से…
एक कोर्ट में सुनवाई, दूसरे में बीमारी का बहाना
घटना इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी है. जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की अदालत में धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े दो अभियुक्तों, अरुण कुमार यादव और शिव प्रकाश सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. वकील साहब ने अदालत में पर्ची भिजवाई कि वे बीमार हैं, ताकि सुनवाई टाल दी जाए. अदालत की कार्यवाही को टालने के लिए वकील ने बीमारी की पर्ची (Illness Slip) का सहारा लिया. इसी दौरान, जस्टिस गौतम चौधरी को जानकारी दी गई कि जो वकील उनकी कोर्ट में बीमारी का बहाना बनाकर पेश नहीं हुए, वे ठीक उसी समय चीफ जस्टिस की अदालत में किसी दूसरे मामले की पैरवी कर रहे थे. जस्टिस, वकील की चालाकी को समझते हुए इस कृत्य को कोर्ट का अपमान माना.
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वकील पर 20 हजार का जुर्माना
वहीं, अदालत ने वकील के इस आचरण को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (Professional Misconduct) करार दिया. इस कृत्य पर जस्टिस चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए वकील पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत को इस तरह गुमराह करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती. हालांकि, वकील की चालाकी का खामियाजा उनके क्लाइंट को भी भुगतना पड़ा. हाई कोर्ट ने सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि उन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने गौर किया कि आरोपियों को पहले से ही दूसरी बेंच ने गिरफ्तारी से राहत दे रखी थी, लेकिन इसके बावजूद वे दूसरी बेंच के पास जमानत की मांग करके अदालत को धोखा देने की कोशिश में थे.
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