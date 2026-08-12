चौथे बच्चे के लिए Maternity Leave नहीं! इलाहाबाद HC ने खारिज की सरकारी कर्मचारी की याचिका

चौथे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव की मांग करने वाली उत्तर प्रदेश की एक सरकारी कर्मचारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने शशि कुमारी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि लागू सेवा नियमों के तहत चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान नहीं है. मामले की सुनवाई जस्टिस मंजू रानी चौहान ने की और 7 अगस्त को आदेश पारित किया.
शशि कुमारी ने संभल के तत्कालीन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, भीमनगर की तरफ से 19 जून को जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी मातृत्व अवकाश की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था. कर्मचारी की तरफ से अदालत से अनुरोध किया गया था कि संबंधित अधिकारी को 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश जारी किया जाए.
याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने अपने पहले तीन बच्चों के जन्म के समय मातृत्व अवकाश का इस्तेमाल नहीं किया था. इसी आधार पर उनकी ओर से दलील दी गई कि अब उन्हें पहली बार मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए. उनके वकील ने शिक्षा अधिकारी के फैसले को मनमाना बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की. याचिका में ये भी अपील की गई कि कोर्ट संबंधित विभाग को कानून और नियमों के मुताबिक 6 महीने की maternity leave मंजूर करने का निर्देश दे.
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया. सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि संबंधित सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी को चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का अधिकार नहीं है. इसलिए शिक्षा अधिकारी की तरफ से उनकी मांग खारिज करने के फैसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है. सरकारी वकील ने ये भी कहा कि शशि कुमारी पहले ही मातृत्व अवकाश का लाभ ले चुकी हैं. दूसरी ओर, कर्मचारी की तरफ से अदालत में यह तर्क रखा गया था कि उन्होंने अपने पहले तीन बच्चों के जन्म के समय ऐसा कोई अवकाश नहीं लिया था.
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से दिए गए बयान को अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया. इसके बाद न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानी और याचिका को खारिज कर दिया. इस फैसले के साथ अदालत ने संबंधित सरकारी कर्मचारी को चौथे बच्चे के जन्म के लिए मांगा गया मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया. मामले में मुख्य आधार लागू सेवा नियम रहे, जिनके तहत चौथे बच्चे के लिए maternity leave की पात्रता नहीं बनती.
सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े मामलों में सेवा नियमों की भूमिका अहम होती है. मातृत्व अवकाश का उद्देश्य महिला कर्मचारी को प्रसव के दौरान और उसके बाद जरूरी समय देना है, लेकिन सरकारी सेवाओं में इसकी पात्रता संबंधित सेवा नियमों और निर्धारित शर्तों पर निर्भर करती है.
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