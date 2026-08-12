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चौथे बच्चे के लिए Maternity Leave नहीं! इलाहाबाद HC ने खारिज की सरकारी कर्मचारी की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश मांगने वाली संभल की सरकारी कर्मचारी शशि कुमारी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि लागू सेवा नियम चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति नहीं देते.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 12, 2026, 10:45 AM IST
चौथे बच्चे के लिए Maternity Leave नहीं! इलाहाबाद HC ने खारिज की सरकारी कर्मचारी की याचिका
  1. चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी.
  2. शशि कुमारी ने संभल के शिक्षा अधिकारी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
  3. सरकार ने कहा कि सेवा नियम चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव की अनुमति नहीं देते.
  4. जस्टिस मंजू रानी चौहान ने 7 अगस्त को याचिका खारिज कर दी.

चौथे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव की मांग करने वाली उत्तर प्रदेश की एक सरकारी कर्मचारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने शशि कुमारी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि लागू सेवा नियमों के तहत चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान नहीं है. मामले की सुनवाई जस्टिस मंजू रानी चौहान ने की और 7 अगस्त को आदेश पारित किया.

शशि कुमारी ने संभल के तत्कालीन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, भीमनगर की तरफ से 19 जून को जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी मातृत्व अवकाश की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था. कर्मचारी की तरफ से अदालत से अनुरोध किया गया था कि संबंधित अधिकारी को 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश जारी किया जाए.

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किस बात को लेकर पहुंचीं हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने अपने पहले तीन बच्चों के जन्म के समय मातृत्व अवकाश का इस्तेमाल नहीं किया था. इसी आधार पर उनकी ओर से दलील दी गई कि अब उन्हें पहली बार मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए. उनके वकील ने शिक्षा अधिकारी के फैसले को मनमाना बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की. याचिका में ये भी अपील की गई कि कोर्ट संबंधित विभाग को कानून और नियमों के मुताबिक 6 महीने की maternity leave मंजूर करने का निर्देश दे.

सरकार ने क्या दलील दी

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया. सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि संबंधित सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी को चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का अधिकार नहीं है. इसलिए शिक्षा अधिकारी की तरफ से उनकी मांग खारिज करने के फैसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है. सरकारी वकील ने ये भी कहा कि शशि कुमारी पहले ही मातृत्व अवकाश का लाभ ले चुकी हैं. दूसरी ओर, कर्मचारी की तरफ से अदालत में यह तर्क रखा गया था कि उन्होंने अपने पहले तीन बच्चों के जन्म के समय ऐसा कोई अवकाश नहीं लिया था.

कोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से दिए गए बयान को अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया. इसके बाद न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानी और याचिका को खारिज कर दिया. इस फैसले के साथ अदालत ने संबंधित सरकारी कर्मचारी को चौथे बच्चे के जन्म के लिए मांगा गया मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया. मामले में मुख्य आधार लागू सेवा नियम रहे, जिनके तहत चौथे बच्चे के लिए maternity leave की पात्रता नहीं बनती.

क्यों अहम है ये मामला

सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े मामलों में सेवा नियमों की भूमिका अहम होती है. मातृत्व अवकाश का उद्देश्य महिला कर्मचारी को प्रसव के दौरान और उसके बाद जरूरी समय देना है, लेकिन सरकारी सेवाओं में इसकी पात्रता संबंधित सेवा नियमों और निर्धारित शर्तों पर निर्भर करती है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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