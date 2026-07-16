2022 से पहले फ्रीज एम्ब्रियो, उम्र सीमा और हाईकोर्ट का फैसला... आसान भाषा में समझिए पूरा मामला| Explained

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 2022 से पहले फ्रीज किए गए एम्ब्रियो पर सरोगेसी कानून की उम्र सीमा लागू नहीं होगी. कोर्ट ने माना कि पहले शुरू हुआ प्रोसेस नए कानून से रोकना संविधान के तहत मिले रिप्रोडक्टिव राइट के खिलाफ होगा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 16, 2026, 2:01 PM IST
2022 से पहले फ्रीज एम्ब्रियो, उम्र सीमा और हाईकोर्ट का फैसला... आसान भाषा में समझिए पूरा मामला| Explained
  • पुराने एम्ब्रियो पर राहत: 2022 से पहले फ्रीज एम्ब्रियो वाले दंपतियों पर उम्र सीमा लागू नहीं होगी.
  • सुरोगेसी की शुरुआत: कोर्ट ने माना कि एम्ब्रियो फ्रीज होने के साथ ही प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी.
  • अनुच्छेद 21 का संरक्षण: माता-पिता बनने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है.
  • सीमित दायरे का फैसला: यह सभी मामलों में छूट नहीं, बल्कि समान परिस्थितियों वाले मामलों पर लागू होगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 की उम्र सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिन दंपतियों ने 25 जनवरी 2022 से पहले अपने एम्ब्रियो फ्रीज करवा लिए थे, उन पर नए कानून की उम्र सीमा पीछे की तारीख से लागू नहीं की जा सकती. ये फैसला एक लखनऊ के कपल की याचिका पर आया, जिन्होंने 2015 में IVF प्रक्रिया के दौरान अपने एम्ब्रियो सुरक्षित रखे थे और अब सुरोगेसी के जरिए माता-पिता बनना चाहते थे.

कोर्ट ने उम्र सीमा पर छूट क्यों दी?

हाईकोर्ट ने माना कि जब कपल ने अपने एम्ब्रियो फ्रीज कराए थे, उस समय सेरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 लागू नहीं था. इसलिए बाद में बने कानून की शर्तों के आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि कानून को पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) से लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा.

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कोर्ट ने ये भी साफ किया कि उम्र सीमा को हर मामले में बिना परिस्थितियों को देखे लागू करना उचित नहीं है. अगर किसी दंपति ने पहले ही चिकित्सकीय प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तो केवल उम्र बढ़ जाने के कारण उनकी उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती. इस फैसले की सबसे अहम बात ये रही कि कोर्ट ने सेरोगेसी प्रक्रिया की शुरुआत की नई व्याख्या की. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि प्रक्रिया केवल भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) से शुरू नहीं होती.

अगर कपल ने IVF के जरिए एम्ब्रियो तैयार कर उसे भविष्य में सुरोगेसी के मकसद से फ्रीज कर दिया है, तो उसी समय से पूरी प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी. इसलिए बाद में बने नियम उस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते. हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता बनने की इच्छा केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है. अगर पहले से सुरक्षित एम्ब्रियो का इस्तेमाल केवल उम्र सीमा पार होने के कारण रोक दिया जाए, तो ये व्यक्ति की प्रजनन स्वायत्तता (Reproductive Autonomy) का उल्लंघन होगा. कोर्ट ने माना कि राज्य को कानून लागू करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी सम्मान करना होगा.

क्या है Surrogacy (Regulation) Act, 2021?

ये कानून भारत में सुरोगेसी को नियंत्रित करने और महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है. इसके तहत केवल परोपकारी (Altruistic) सुरोगेसी की अनुमति है. किसी भी तरह की व्यावसायिक (Commercial) सुरोगेसी पर प्रतिबंध लगाया गया है. कानून के अनुसार इच्छुक दंपति और सरोगेट महिला दोनों के लिए उम्र, स्वास्थ्य और पात्रता से जुड़ी शर्तें तय की गई हैं. सरोगेट महिला को मेडिकल और मनोवैज्ञानिक रूप से फिट होना जरूरी है. साथ ही इच्छुक दंपति को पात्रता प्रमाणपत्र, मेडिकल मंजूरी और बीमा जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं. इसके अलावा सभी सुरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

दूसरे दंपतियों पर क्या असर पड़ेगा?

यह फैसला उन हजारों दंपतियों के लिए राहत का आधार बन सकता है जिन्होंने 2022 से पहले IVF प्रक्रिया के दौरान एम्ब्रियो फ्रीज कराए थे लेकिन बाद में उम्र सीमा पार कर गए. ऐसे लोग अब कोर्ठ या संबंधित प्राधिकरण के सामने ये दलील दे सकते हैं कि उनकी प्रक्रिया कानून लागू होने से पहले शुरू हो चुकी थी. हालांकि, ये फैसला उम्र सीमा तक ही सीमित है. बाकी सभी कानूनी और चिकित्सकीय शर्तों का पालन करना जरूरी रहेगा.

IVF और एम्ब्रियो फ्रीजिंग से जुड़े कानूनी सवाल

भारत में IVF और एम्ब्रियो फ्रीजिंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ कई कानूनी और नैतिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं. सबसे बड़ा सवाल एम्ब्रियो के स्वामित्व, लंबे समय तक संरक्षण, भविष्य में उपयोग और दंपति की सहमति से संबंधित है. इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि सरोगेट महिला का शोषण न हो, उसे पूरी जानकारी और स्वतंत्र सहमति के साथ प्रक्रिया में शामिल किया जाए और बच्चे के अधिकार सुरक्षित रहें.

इसी वजह से सरकार ने ART और Surrogacy से जुड़े कानून बनाकर क्लीनिकों के पंजीकरण, निगरानी और पारदर्शिता पर जोर दिया है. हालांकि, समय-समय पर बदलती परिस्थितियों की वजह से कई मामलों में अदालतों को कानून और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि कानून का मकसद लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि पहले से शुरू हो चुकी वैध प्रक्रियाओं को रोकना.

हाईकोर्ट ने उम्र सीमा में छूट क्यों दी?
क्योंकि एम्ब्रियो 2022 से पहले फ्रीज किए गए थे. अदालत ने माना कि बाद में लागू कानून को पीछे की तारीख से लागू नहीं किया जा सकता.

क्या सभी दंपतियों को उम्र सीमा से छूट मिलेगी?
नहीं. ये राहत केवल उन मामलों में लागू होगी जहां एम्ब्रियो कानून लागू होने से पहले फ्रीज किए गए थे और परिस्थितियां समान हों.

Surrogacy Act, 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्यावसायिक सुरोगेसी पर रोक लगाना, महिलाओं के शोषण को रोकना और सुरक्षित व पारदर्शी सुरोगेसी व्यवस्था सुनिश्चित करना.

कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का उल्लेख क्यों किया?
क्योंकि कोर्ट ने माना कि माता-पिता बनने का अधिकार और प्रजनन स्वायत्तता जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है.

क्या इस फैसले के बाद सभी कानूनी शर्तें खत्म हो जाएंगी?
नहीं. केवल उम्र सीमा में राहत मिली है. बाकी पात्रता, मेडिकल मंजूरी और अन्य सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन जरूरी रहेगा.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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