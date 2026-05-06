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बिना वजह 3 महीने जेल में रखा... इलाहाबाद HC ने UP पुलिस पर लगाया 10 लाख जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
Allahabad High Court Illegal arrest 10 lakh fine: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक युवक को बिना किसी लिखित कारण के 3 महीने तक जेल में रखने पर यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देते हुए मुआवजे की राशि दोषी अधिकारियों से वसूलने को कहा है.
Allahabad HC UP Police 10 Lakh fine: क्या किसी को बिना वजह बताए गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर किसी को अचानक अरेस्ट गिरफ्तार करने की स्थिति बनती है तो कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया, जिसमें आरोपी शख्स को पिछले 3 महीने से गिरफ्तार कर जेल में बंद रखा गया था. इस दौरान पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की वजहों को भी जाहिर नहीं किया.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला जनपद उन्नाव के इमाम थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पुलिस ने 27 जनवरी 2026 को मनोज कुमार नाम के एक युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. इस मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि न तो युवक को और न ही कोर्ट को यह बताया गया कि आखिर उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है. जब मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) के जरिए जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस अब्दुल मोइन की खंडपीठ के पास पहुंचा, तो कोर्ट भी पुलिस की इस कार्यप्रणाली को देखकर चौंक गया.
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बिना जुर्म और बिना कारण 3 महीने की ‘सजा’
कानूनन, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उसकी गिरफ्तारी का ठोस कारण लिखित में देना अनिवार्य है, लेकिन मनोज कुमार के मामले में पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था. उसे 27 जनवरी से 29 अप्रैल 2026 तक यानी पूरे 92 दिन सलाखों के पीछे रखा गया था. इस दौरान न तो रिकॉर्ड पर कोई स्पष्टता थी और न ही पुलिस की तरफ से कोई कानूनी आधार पेश किया गया. कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना.
‘जब सीनियर्स का ये हाल, तो छोटों से क्या उम्मीद’
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (गृह) के हलफनामे पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हलफनामे में यह तक नहीं बताया गया कि इस गंभीर लापरवाही के लिए राज्य सरकार पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. पीठ ने कहा, “जब इतने वरिष्ठ अधिकारी का यह हाल है, तो नीचे के स्तर के अधिकारियों से क्या उम्मीद की जा सकती है?” हाई कोर्ट की ये प्रशासनिक लापरवाही की गंभीर स्थिति को दिखाती थी.
10 लाख का जुर्माना और अफसरों से वसूली
हाई कोर्ट ने न केवल युवक की तत्काल रिहाई का आदेश दिए, बल्कि राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार यह पैसा पहले अपनी तिजोरी से दे, लेकिन बाद में कानून के अनुसार उन जिम्मेदार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी वसूली करे जिनकी वजह से यह अवैध गिरफ्तारी हुई. यह आदेश उन अधिकारियों के लिए एक कड़ा सबक है जो कानून को अपनी जागीर समझते हैं.
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अनुच्छेद 21 का हनन
अदालत ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून की प्रक्रिया के उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता. बिना कारण गिरफ्तारी न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की अवैध गिरफ्तारियां न हों और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए.
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