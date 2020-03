नई दिल्लीः इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का भय है और हर कोई सावधानी बरतने में लगा हुआ है. अब इस वायरस का असर भारत में भी दिखने लगा है. भारत में अब तक इसके लगभग 30 मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में लोग जागरूक हो रहे हैं और इस वायरस से बचने के लिए एहतियात बरत रहे हैं. इस वायरस का असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है. देश के कई शहरों में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड बढ़ गई है. आलम यह हो गया है कि बाजार से सैनिटाइजर और मास्क पूरी तरह से गायब हो गए हैं.

इस समय मेडिकल स्टोर्स में सैनिटाइजर और मास्क लेने वालों की लाइन लगी है हुई है. कोरोना वायरस को देखते हुए बाजार में मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई है. एक्सपर्ट एक खास तरह का मास्क इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं. पहले प्रदूषण और अब कोरोना को देखते हुए देश में मास्क (Mask) की अचानक से डिमांड बढ़ने से बाजार में इसकी किल्लत हो गई है. मेडिकल स्टोर्स मालिकों का कहना है कि अभी स्टोर्स में दवाई लेने उतने लोग नहीं आ रहे हैं जितने लोग मास्क और सैनिटाइजर मागने आ रहे हैं. एक स्टोर के मालिक ने बताया कि कंपनी से भी मास्क नहीं मिल पा रहे हैं.

Moradabad: Medical store owners in the city say that hand sanitisers have disappeared from market, owing to a rise in demand. Say, “We are not getting fresh stock, the old stock is almost exhausted. Earlier no one used to buy it & the products used to get expired.” #Coronavirus pic.twitter.com/y2CVjS5t0L

— ANI UP (@ANINewsUP) March 6, 2020