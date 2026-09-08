भारत में बदली कारों की पसंद, अगस्त में पहली बार पेट्रोल से आगे निकलीं CNG-Hybrid-EV गाड़ियां

भारत में अगस्त के दौरान CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने पहली बार पेट्रोल कारों को पीछे छोड़ दिया. कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री में वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 42% रही.

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Alternative Fuel Cars: भारत के कार बाजार में ग्राहकों की पसंद तेजी से बदलती नजर आ रही है. अगस्त में पहली बार CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की संयुक्त बिक्री पेट्रोल से चलने वाली कारों से आगे निकल गई. ऑटो डीलर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स यानी FADA के आंकड़ों के मुताबिक, महीने में पैसेंजर व्हीकल बिक्री में वैकल्पिक ईंधन वाले मॉडल की हिस्सेदारी करीब 42 फीसदी रही, जबकि पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी लगभग 41 फीसदी पर रही.

FADA के वाइस प्रेसिडेंट साई गिरिधर के मुताबिक, बाजार में ये बदलाव अचानक नहीं आया है. पिछले कुछ समय से ग्राहकों के पास पेट्रोल के अलावा दूसरे विकल्प लगातार बढ़े हैं. CNG कारों की उपलब्धता, हाइब्रिड वाहन की बढ़ती लोकप्रियता और इलेक्ट्रिक वाहन की बेहतर रेंज ने लोगों को पारंपरिक पेट्रोल कारों से आगे सोचने का मौका दिया है.

E20 पेट्रोल के बीच बढ़ी चिंता

भारत में पेट्रोल को E20 में बदलने की प्रक्रिया भी इस बदलाव के बीच चर्चा में रही है. E20 पेट्रोल में 20 फीसदी ethanol मिलाया जाता है. सरकार का लक्ष्य इसके जरिए इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करना है. हालांकि, पुराने वाहनों के मालिकों के बीच इसे लेकर चिंता सामने आई है. कुछ वाहन मालिकों का मानना है कि ज्यादा इथेनॉल मिश्रण से ईंधन की बचत प्रभावित हो सकती है.

E20 को लेकर सोशल मीडिया और वाहन मालिकों के बीच उठे सवालों ने पेट्रोल कारों को लेकर बहस जरूर तेज की, लेकिन FADA का मानना है कि वैकल्पिक ईंधन वाले वाहन की बढ़ती मांग केवल इसी वजह से नहीं है. बेहतर मॉडल विकल्प, इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती ड्राइविंग रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे-धीरे हो रहा विस्तार भी ग्राहकों के फैसले को प्रभावित कर रहा है.

अगस्त में ऑटो सेक्टर की मजबूत बिक्री

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार ने अगस्त में कुल मिलाकर भी अच्छा प्रदर्शन किया. देश में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 17.5 फीसदी बढ़कर करीब 2.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच गईं. यह अगस्त महीने के लिए अब तक का रिकॉर्ड स्तर है. खास बात ये है कि कंपनियों की ओर से इस साल कई मॉडल्स की कीमतें बढ़ाए जाने के बावजूद बिक्री में मजबूती बनी रही.

बढ़ती इनपुट लागत की वजह से वाहन कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है. मारुति सुज़ुकी इंडिया ने भी सोमवार को अपने कुछ मॉडल्स की कीमतों में सितंबर से ₹20,000 तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया. यह कंपनी की ओर से मई के बाद तीसरी कीमतों में बढ़ोतरी है. FADA ने हालांकि चेतावनी दी है कि लगातार कीमतें बढ़ने से पिछले साल किए गए टैक्स में सुधार से मिले फायदे पर असर पड़ सकता है. इसके बावजूद डीलर आने वाले महीनों को लेकर सकारात्मक हैं.

त्योहारों के मौसम से उम्मीदें

भारत में अब त्योहारों के मौसम शुरू होने वाला है, जिसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बिक्री बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण दौर माना जाता है. इस दौरान कार और दूसरे बड़े उपभोक्ता उत्पाद की खरीदारी आमतौर पर बढ़ती है. अगस्त के आखिर में पैसेंजर व्हीकल इन्वेंटरी भी जुलाई के मुकाबले करीब पांच दिन बढ़कर 38-40 दिनों तक पहुंच गई. ऐसे में डीलर्स को उम्मीद है कि त्योहारी मांग के लिए इन्वेंट्री को संतुलित करने में मदद कर सकती है.