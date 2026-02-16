Hindi India Hindi

Alwar Fire How A Massive Fire Break Out In Rajasthan Factory 8 Burnt Alive Know What They Were Working On

राजस्थान की फैक्ट्री में कैसे लगी भीषण आग जिसमें जिंदा जल गये 8 मजदूर? जानिये किस चीज का होता था काम

Alwar Fire: शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि फैक्ट्री के अंदर रखे बारूद और कार्डबोर्ड के बड़े स्टॉक में एक जोरदार धमाके के बाद आग लग गई. धीरे-धीरे यह आग बढ़ती चली गई और 8 लोग जिंदा जल गये.

Rajasthan News Hindi: राजस्थान के अलवर से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है. अलवर जिले के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार को एक गैर-कानूनी पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में कम से कम आठ मजदूर जिंदा जल गए. फैक्ट्री के अंदर फिलहाल 2 और मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. घटना के समय, मौके पर करीब 25 मजदूर थे. जैसे ही आग की जानकारी फैली, आस-पास की फैक्ट्रियों के मजदूर और कर्मचारी सुरक्षा के लिए बाहर भागे. फैक्ट्री किराये पर चल रही थी, जहां किराएदार कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से पटाखे बनाने का काम कर रहे थे.

कैसे लगी फैक्ट्री में आग?

शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि फैक्ट्री के अंदर रखे बारूद और कार्डबोर्ड के बड़े स्टॉक में एक जोरदार धमाके के बाद आग लग गई. धीरे-धीरे यह आग बढ़ती चली गई और 8 लोग जिंदा जल गये. एहतियात के तौर पर, आस-पास की फैक्ट्रियों को खाली करा दिया गया है और बिजली सप्लाई कुछ समय के लिए काट दी गई. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया, हालांकि कूलिंग ऑपरेशन काफी देर तक चलता रहा. चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के दौरान तीन से चार ज़ोरदार धमाके सुने गए, जिससे आसपास काम करने वालों और मजदूरों में दहशत फैल गई.

अलवर के खैरथल में टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र के करौली इंडस्ट्रियल एरिया स्थित G1/118B में संचालित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 मजदूर जिंदा जले. दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 7 शवों को बाहर निकाला गया. अज्ञात कारणों से लगी आग ने पूरे फैक्ट्री क्षेत्र को चपेट में ले… pic.twitter.com/mXDx7ATlMg — Balmukund Joshi (@balmukundjoshi) February 16, 2026

प्रशासन ने क्या बताया?

भिवाड़ी की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) सुमित्रा मिश्रा ने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने फैक्ट्री में आग लगी देखी. इसके बाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव टीमों ने तुरंत आधा दर्जन फायर टेंडर मौके पर बुलाए. फायरफाइटर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. अब तक फैक्ट्री से सात लाशें बरामद की जा चुकी हैं. मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे. अभी भी 2 और लोगों के फंसे होने की आशंका है. सर्च ऑपरेशन जारी है.

काफी समय से बंद थी फैक्ट्री

फायर स्टेशन इंचार्ज राजू खान ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट नंबर G-1, 118 पर मौजूद फैक्ट्री कई महीनों से बंद पड़ी थी. अपार्टमेंट के अंदर बड़ी मात्रा में कार्डबोर्ड का स्टॉक रखा हुआ था. सोमवार सुबह करीब 10 बजे फैक्ट्री के अंदर से धुआं उठता देखा गया और कुछ ही देर में आग ने भयानक रूप ले लिया. भिवाड़ी पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे.

Add India.com as a Preferred Source