नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान पंजाब से दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं. किसान महीने भर का राशन और रहने सोने का इंतज़ाम लेकर निकले हैं. हरियाणा की सीमा पर किसानों को रोक लिया गया. किसानों पर पानी की बौछार की गई.

इसे लेकर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने कहा कि किसानों को इस तरह से रोका जाना गलत है. हरियाणा सरकार किसानों को मनमाने तरीके से रोक रही है. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार आखिर किसानों को क्यों रोक रही है. इस तरह पुलिस का इस्तेमाल कर किसानों को रोकना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है.

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh condemns Haryana govt's forcible attempts to prevent farmers from marching to Delhi. CM asks why Manohar Lal Khattar's govt was stopping farmers, terms use of force as undemocratic & unconstitutional: Punjab Chief Minister's Office

— ANI (@ANI) November 26, 2020