जम्मू-कश्मीर में मौसम का कहर! अमरनाथ, वैष्णो देवी समेत 4 बड़ी यात्राएं एक साथ स्थगित, 6 हजार से ज्यादा श्रद्धालु फंसे

आईएमडी की खराब मौसम की चेतावनी के बाद प्रशासन ने सभी प्रमुख धार्मिक यात्राओं पर अस्थायी रोक लगा दी है. अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अगली सूचना तक यात्रा शुरू न करने की अपील की है.

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वैष्णो देवी समेत 4 बड़ी यात्राएं एक साथ स्थगित

खराब मौसम के कारण अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और मचैल माता यात्रा लगातार चौथे दिन भी बंद रही.

जम्मू, बालटाल और पहलगाम समेत कई बेस कैंपों में हजारों श्रद्धालु सुरक्षित ठहराए गए हैं.

आईएमडी ने 24 जुलाई तक भारी बारिश और खराब मौसम की चेतावनी जारी की है.

3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 3.91 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं.

जम्मू-कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश के चलते अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और मचैल माता यात्रा चौथे दिन भी बंद रही. हजारों श्रद्धालु अलग-अलग बेस कैंपों में फंसे हुए हैं. IANS की खबर के मुताबिक, खराब मौसम के कारण बुधवार को लगातार चौथे दिन अमरनाथ यात्रा स्थगित रही और बालटाल तथा नुनवान (पहलगाम) के ट्रांजिट कैंपों और बेस कैंपों में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे. अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिव खोड़ी यात्रा और मचैल माता यात्रा लगातार चौथे दिन भी बंद रहीं. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने शनिवार शाम को जम्मू-कश्मीर में सभी यात्राएं रोक दी थीं.

अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से कहा कि वे आईएमडी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक सूचना मिलने तक आगे न बढ़ें. बुधवार 22 जुलाई को यात्रा वाले इलाके में भारी बारिश के कारण किसी भी यात्री को श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए जाने की इजाजत नहीं दी गई. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू से बालटाल और नंदीवान-पहलगाम के दोनों बेस कैंप तक होने वाली यात्रा भी लगातार तीसरे दिन बंद रही. यहां भगवती नगर यात्री निवास और पास के आसाराम बापू आश्रम में लगभग 6,000 तीर्थयात्री मौजूद हैं. हालांकि, लगातार बारिश को देखते हुए जम्मू में फंसे अमरनाथ जाने वाले 2,000 से अधिक तीर्थयात्री अपने-अपने राज्यों को लौट गए.

जम्मू के गीता भवन में 250 और पुरानी मंडी के राम मंदिर में 200 साधु मौजूद हैं. कई समाजसेवी संस्थाओं ने तीर्थयात्रियों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए लंगर शुरू कर दिए हैं. अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग जिले के नंदीवन-पहलगाम में 2,800 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं. वे पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाने के लिए रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि बालटाल में फंसे लगभग सभी तीर्थयात्रियों को मंगलवार को दर्शन के लिए जाने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए नुनवान से किसी भी तीर्थयात्री को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई. इसके अलावा, श्रीनगर के यात्री निवास पंथा चौक में 438, गांदरबल जिले के बालटाल में 134 और रामबन जिले के यात्री निवास चंदरकोट में 458 तीर्थयात्री मौजूद हैं. आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर में 24 जुलाई तक खराब मौसम का अनुमान लगाया है. अधिकारियों ने बताया कि माता वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और मचैल माता यात्रा रुकी हुई है. हालांकि, मंगलवार को देवी के जन्मदिन के मौके पर किश्तवाड़ से सरथल माता मंदिर तक एक सांकेतिक छड़ी यात्रा निकाली गई.

गौरतलब है कि 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से पिछले 21 दिनों में 3.91 लाख तीर्थयात्रियों ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं. 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की 57 दिनों तक चलने वाली यात्रा 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहारों पर संपन्न होगी.

अमरनाथ के बाद अब वैष्णो देवी यात्रा भी स्थगित, खराब मौसम बना बाधा

माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बताया जम्मू-कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश का दौर जारी है. ऐसे में खराब मौसम की चेतावनी के बीच प्रशासन ने इस यात्रा कोअस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया है.

माता वैष्णो देवी, जिन्हें वैष्णवी, त्रिकुटा, और शेरावली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, और वैष्णो देवी मंदिर में वे स्वयंभू तीन पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें देवी महाकाली, महालक्ष्मी, और महासरस्वती के रूप में वर्णित किया गया है. देवी की पूजा विष्णु से जुड़ी एक तपस्वी, शाकाहारी और कुंवारी देवी के रूप में की जाती है. महादेवी मानी जाने वाली, उन्हें एक दिव्य ‘माता’ के रूप में पूजा जाता है जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें वरदान प्रदान करती हैं. कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में उन्हें उत्तर भारत की देवियों, सात बहनों में सबसे बड़ी के रूप में भी वर्णित किया गया है.