Amarnath Yatra 2022: वार्षिक अमरनाथ यात्रा मार्ग के दौरान पवित्र गुफा के पास बादल फटने (Cloudburst) के दो दिन बाद सरकार ने जम्मू से अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया है. भारी बारिश और खराब मौसम के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है. जम्मू से कोई भी नया बैच बेस कैंप के लिए नहीं भेजा जा रहा है. बता दें कि अमरनाथ गुफा 3,880 मीटर की उंचाई पर है. इस बीच भारतीय सेना (Indian Army) के जवान राहत व बचाव कार्य को गति देने और यात्रा मार्ग के रखरखाव के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों को रस्सियों के सहारे खींचकर ले जा रहे हैं. इसका एक वीडियो भी न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया है.

ज्ञात हो कि दो दिन पहले बादल फटने की वजह से अमरनाथ यात्रा पर आए 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता बताए जा रहे हैं. बादल फटने के बाद अमरनाथ यात्रा को फिलहाल जम्मू से स्थगित कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जो यात्री बेसकैंप पहुंच चुके हैं, सिर्फ उन्हें ही पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने का अवसर मिलेगा. जम्मू से अब कोई भी नया बैच बेसकैंप के लिए नहीं भेजा जा रहा है. बता दें कि यार्षिक अमरनाथ यात्रा का समापन 11 अगस्त को रक्षा बंधन के अवसर पर होना था.

Baltal, J&K | Indian Army pulls up critical rescue equipment to speed up the process of rescue operations & route maintenance in view of recent cloudburst of Amarnath in which 16 people lost their lives while several are assumed missing.

