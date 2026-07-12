बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा कर रहा था शब्बीर अहमद, तभी पहाड़ से गिरी चट्टान और खत्म हो गई जिंदगी

अमरनाथ यात्रा के दौरान चंदनवाड़ी के पास पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आने से श्रद्धालुओं की मदद कर रहे 24 वर्षीय स्थानीय मजदूर शबीर अहमद शाह की मौत हो गई.

Written by: Farha Fatima
Published: July 12, 2026, 2:43 PM IST
24 साल के युवक की दर्दनाक मौत (image: AI)
24 साल के युवक की दर्दनाक मौत (image: AI)
  • अमरनाथ यात्रा के दौरान चंदनवाड़ी के पास पहाड़ी से चट्टान गिरने का हादसा हुआ.
  • श्रद्धालुओं की मदद कर रहे 24 वर्षीय स्थानीय मजदूर शबीर अहमद शाह इसकी चपेट में आ गए.
  • गंभीर रूप से घायल शबीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
  • पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि यात्रा सुरक्षा के बीच जारी है.

जम्मू-कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के दौरान रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया.  अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर ड्यूटी कर रहे एक स्थानीय मजदूर की चट्टान गिरने से जान चली गई. हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.  IANS की खबर के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के चंदनवाड़ी के पास श्रद्धालुओं की मदद में जुटे एक 24 वर्षीय स्थानीय मजदूर की पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आने से मौत हो गई. मृतक की पहचान शब्बीर अहमद शाह के रूप में हुई है. वह अनंतनाग के मट्टन क्षेत्र के चीरवार्ड का रहने वाला था. शबीर अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थानीय मजदूर था और यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सहायता कर रहा था.

पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान लुढ़ककर नीचे आई

अधिकारियों के अनुसार, ड्यूटी के दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान लुढ़ककर नीचे आई, जिससे शबीर को जोरदार टक्कर लगी. हादसे में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और आपातकालीन टीमों ने शबीर को बचाकर चंदनवाड़ी बेस अस्पताल पहुंचाया, हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया. बाद में शव को कानूनी और चिकित्सकीय औपचारिकताओं के लिए पहलगाम अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

और पढ़ें: Amarnath Yatra: तीन दिनों में 56,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई को हुई थी. यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर संपन्न होगी. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस कठिन यात्रा में शामिल होते हैं. ऐसे में स्थानीय मजदूर और सेवा दल के सदस्य यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

यात्रा के दौरान चौबीसों घंटे निगरानी की व्यवस्था

यात्रा के दौरान चौबीसों घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है. आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षित जवानों की मदद से पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है. साथ ही सीआईएसएफ अन्य सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है. विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और संयुक्त रणनीति के जरिए किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी की गई है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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