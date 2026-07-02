Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र यात्रा, जानें रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर किराया और जरूरी नियम

अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और 28 अगस्त तक चलेगी. यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, यात्रा मार्ग, हेलीकॉप्टर सेवा और जरूरी नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

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अमरनाथ यात्रा 2026.

देश की सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में शामिल अमरनाथ यात्रा 2026 इस बार 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी. करीब 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन के लिए जम्मू-कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों का कठिन सफर तय करते हैं.

यात्रा का समापन रक्षाबंधन के दिन पारंपरिक छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा पहुंचने के साथ होगा. अगर आप पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा मार्ग तक की जानकारी पहले से जान लेना जरूरी है.

दो मार्गों से होती है अमरनाथ यात्रा

श्रद्धालुओं के पास यात्रा के लिए दो प्रमुख रास्ते उपलब्ध हैं. पहला बालटाल मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है. ये दूरी कम होने के बावजूद काफी खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता माना जाता है और ज्यादातर यात्री इसे दो से तीन दिनों में पूरा कर लेते हैं.

दूसरा पहलगाम मार्ग है, जो करीब 46 से 48 किलोमीटर लंबा है. ये रास्ता अपेक्षाकृत लंबा जरूर है, लेकिन चढ़ाई धीरे-धीरे होने के कारण कई श्रद्धालु इसे अधिक सुविधाजनक मानते हैं. इस मार्ग को पूरा करने में लगभग चार से पांच दिन लगते हैं.

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

यात्रा में शामिल होने के लिए पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी है. इसके लिए श्रद्धालुओं को श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अकाउंट बनाना होगा.

रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Compulsory Health Certificate) अपलोड करना होगा. इसके बाद यात्रा की तारीख और मार्ग चुनकर 150 रुपये का शुल्क जमा करने पर यात्रा कार्ड (Yatra Card) जारी किया जाएगा.

मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी

श्राइन बोर्ड ने साफ किया है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी होना चाहिए. इससे पहले जारी किया गया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा. सर्टिफिकेट पर डॉक्टर के हस्ताक्षर, फोटो और सभी जरूरी विवरण होना जरूरी है. साथ ही मेडिकल प्रमाण पत्र केवल श्राइन बोर्ड द्वारा अधिकृत अस्पतालों या डॉक्टरों से ही बनवाना होगा.

हेलिकॉप्टर सेवा की भी मिलेगी सुविधा

जो श्रद्धालु पैदल पूरी यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी. हालांकि, हेलिकॉप्टर सीधे अमरनाथ गुफा तक नहीं जाता, बल्कि पंचतरणी तक पहुंचाता है. वहां से अंतिम लगभग छह किलोमीटर की दूरी श्रद्धालुओं को पैदल, घोड़े या पालकी से तय करनी होती है. किराए की बात करें तो बालटाल से पंचतरणी का किराया 3,250 रुपये और पहलगाम से पंचतरणी का किराया 4,900 रुपये निर्धारित किया गया है.

यात्रा से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अमरनाथ यात्रा ऊंचाई वाले क्षेत्र में होती है, इसलिए यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं. मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए गर्म कपड़े, रेनकोट और जरूरी दवाइयां साथ रखें. प्रशासन और श्राइन बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सुरक्षित यात्रा के लिए बेहद जरूरी है.