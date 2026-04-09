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Amarnath Yatra 2026: अप्रैल में इस दिन से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होगा. यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.

Published date india.com Published: April 9, 2026 9:30 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए तैयारी शुरू हो गई है. इस बार यात्रा पर जाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होगा. देशभर में 554 बैंक शाखाओं में यह सुविधा मिलेगी, जिससे लोग आसानी से अपना नाम दर्ज करा सकें. श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बार पूरी प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप सिस्टम तैयार किया है. इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना परेशानी के यात्रा का मौका मिले और भीड़ को भी अच्छे से संभाला जा सके.

पहले आओ, पहले पाओ का नियम

रजिस्ट्रेशन और परमिट देने का तरीका इस बार भी “पहले आओ, पहले पाओ” रहेगा. यानी जो लोग पहले आवेदन करेंगे, उन्हें पहले मौका मिलेगा. हर बैंक शाखा में हर दिन एक तय संख्या में ही परमिट दिए जाएंगे, ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे. हर रूट के लिए अलग-अलग कोटा रखा गया है, इसलिए प्लानिंग करके जल्दी आवेदन करना फायदेमंद रहेगा. अगर आप देर करते हैं, तो स्लॉट फुल हो सकते हैं और फिर आपको अगली तारीख का इंतजार करना पड़ सकता है.

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कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

इस बार पंजीकरण आधार से जुड़े बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के जरिए होगा. परमिट ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जो श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से मिलेंगे. अगर बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत आती है, तो वेबकैम से फोटो लेकर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. अगर किसी वजह से बायोमेट्रिक में दिक्कत आती है, तो वेबकैम से फोटो लेकर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. इससे टेक्निकल समस्या होने पर भी आपका काम नहीं रुकेगा और प्रक्रिया स्मूथ रहेगी.

हेल्थ सर्टिफिकेट और जरूरी बातें

यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है, जो 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए. यह सर्टिफिकेट किसी अधिकृत डॉक्टर या मेडिकल सेंटर से ही बनवाना होगा. इसके साथ हर परमिट के लिए 150 रुपये फीस भी देनी होगी. बोर्ड ने देशभर में डॉक्टरों और अस्पतालों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. साथ ही, रजिस्ट्रेशन करते समय आधार और मोबाइल नंबर सही देना जरूरी है, ताकि आगे कोई दिक्कत न हो.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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