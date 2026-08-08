बाबा बर्फानी के दर्शन का सफर थमा, 20 दिन पहले अमरनाथ यात्रा बंद, अब अगले साल आएगा बुलावा

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 को 9 अगस्त से स्थगित किया जा रहा है. चंदनवाड़ी और बालटाल, दोनों रास्तों से श्रद्धालु अब यात्रा नहीं कर सकेंगे. यह फैसला यात्रा मार्ग पर ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव को देखते हुए लिया गया है. हाल की बारिश के कारण रास्ते के कुछ हिस्सों में दिक्कत आई है. ऐसे में प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए ट्रैक को ठीक कराने का काम कर रहा है. सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीम संवेदनशील हिस्सों की मरम्मत में जुटी है. अधिकारियों के मुताबिक, रास्ते को फिर से सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए आसान बनाने के बाद ही आगे की स्थिति पर फैसला लिया जाएगा.
इस साल श्री अमरनाथ जी की 57 दिन की यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी. यात्रा अनंतनाग जिले के चंदनवाड़ी और गांदरबल जिले के बालटाल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी. अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं. यात्रा के दौरान मौसम, पहाड़ी रास्तों और ट्रैक की स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर रखता है. इस बार भी बारिश के बाद रास्ते के कुछ हिस्सों की हालत को देखते हुए ट्रैक की मरम्मत का फैसला लिया गया है. इससे यात्रा के आखिरी चरण में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.
हाल में हुई बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा के रास्ते के कुछ संवेदनशील हिस्सों में मरम्मत की जरूरत महसूस हुई. पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण रास्तों पर फिसलन और दूसरी परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसके अलावा मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में खराब मौसम की संभावना भी जताई है. ऐसे में प्रशासन ने जोखिम लेने के बजाय दोनों रास्तों से यात्रा रोकने का फैसला किया है. चंदनवाड़ी और बालटाल दोनों मार्ग 9 अगस्त से श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद रहेंगे. प्रशासन और बीआरओ की टीम ट्रैक को ठीक करने और उसे सुरक्षित बनाने पर काम करेगी.
यात्रा मार्गों से श्रद्धालुओं की आवाजाही 9 अगस्त से रुक जाएगी, लेकिन अमरनाथ यात्रा की धार्मिक परंपरा जारी रहेगी. इस साल यात्रा का औपचारिक समापन 28 अगस्त 2026 को होगा. इस दिन पवित्र ‘छड़ी मुबारक’ पारंपरिक पहलगाम मार्ग से आगे बढ़ते हुए अमरनाथ गुफा पहुंचेगी. इसके बाद यात्रा का धार्मिक समापन माना जाएगा. यानी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं की यात्रा अब 9 अगस्त से आगे नहीं चलेगी, जबकि छड़ी मुबारक के साथ तय धार्मिक कार्यक्रम पूरा किया जाएगा.
कश्मीर के मंडलायुक्त अंशुल गर्ग ने श्रद्धालुओं से प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि यात्रा मार्ग और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. ट्रैक की हालत और मौसम को ध्यान में रखकर ही आगे के कदम उठाए जाएंगे. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया है. इस साल अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं. अब बाकी श्रद्धालुओं को अगले साल अमरनाथ यात्रा शुरू होने का इंतजार करना होगा.
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