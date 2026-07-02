अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए जम्मू पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, 2 जुलाई से 28 अगस्त तक इन रास्तों पर लागू रहेगी ये पाबंदी

Amarnath Yatra 2026 Traffic Advisory: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ जी यात्रा 2026 (SANJY-2026) के लिए आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 2 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक लागू रहने वाले इस नियम में यात्रियों और पर्यटकों के लिए सख्त कट-ऑफ टाइमिंग्स और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

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अमरनाथ यात्रा ट्रैफिक एडवाइजरी

Amarnath Yatra 2026 advisory: अमरनाथ जी यात्रा 2026 की शुरुआत के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर यातायात पुलिस मुख्यालय ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ये एडवाइजरी 2 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक पूरी यात्रा अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी. यदि आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा कर रहे हैं, तो इस टाइम-टेबल को याद रखना आपके सफर को बेहद आसान बना देगा.

बालटाल रूट पर यात्रा काफिले का समय

काफिले के साथ चलने वाले वाहनों के लिए कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच आने-जाने का समय बेहद कड़ाई से तय किया गया है. UP बालटाल काफिला जम्मू से बालटाल के लिए रवानगी का समय सुबह 04:00 बजे है. इसके बाद यह काफिला रामबन के लांबर (बनिहाल) से सुबह 10:00 बजे और गांदरबल के मनिगाम से शाम 17:00 बजे आगे बढ़ेगा.

स्थान जिला तय समय जम्मू से बालटाल के लिए प्रस्थान जम्मू सुबह 4:00 बजे लंबर, बनिहाल से बालटाल के लिए प्रस्थान रामबन सुबह 10:00 बजे मणिगाम, गांदरबल से बालटाल के लिए प्रस्थान गांदरबल शाम 5:00 बजे

बालटाल से जम्मू लौटने वाले यात्रा काफिले का समय

बालटाल काफिला बालटाल से जम्मू की ओर वापसी के लिए सुबह 06:00 बजे प्रस्थान का समय तय है. UP पहलगाम काफिला जम्मू से पहलगाम के लिए यह काफिला सुबह 04:15 बजे रवाना होगा. पहलगाम काफिला पहलगाम से सुबह 06:00 बजे और नूनवान से सुबह 06:30 बजे रवानगी होगी.

स्थान जिला तय समय बालटाल से जम्मू के लिए प्रस्थान गांदरबल सुबह 6:00 बजे लंबर, बनिहाल से जम्मू के लिए प्रस्थान रामबन सुबह 11:30 बजे

पहलगाम रूट पर यात्रा काफिले का समय

स्थान जिला तय समय जम्मू से पहलगाम के लिए प्रस्थान जम्मू सुबह 4:15 बजे लंबर, बनिहाल से पहलगाम के लिए प्रस्थान रामबन सुबह 10:45 बजे

पहलगाम से जम्मू लौटने वाले यात्रा काफिले का समय

स्थान जिला तय समय पहलगाम से जम्मू के लिए प्रस्थान अनंतनाग सुबह 6:00 बजे नुनवान, पहलगाम से जम्मू के लिए प्रस्थान अनंतनाग सुबह 6:30 बजे लंबर, बनिहाल से जम्मू के लिए प्रस्थान रामबन सुबह 8:00 बजे

गैर काफिला यात्रियों और पर्यटकों के लिए समय सीमा

स्थान जिला अंतिम समय नवयुग टनल पार कर घाटी की ओर जाने वाला अंतिम वाहन कुलगाम दोपहर 3:00 बजे मीर बाजार पार कर अनंतनाग की ओर जाने वाला अंतिम वाहन कुलगाम शाम 4:00 बजे

यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बिना सरकारी काफिले के यात्रा कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्ग पर विशेष चेक-पॉइंट्स तय किए गए हैं. जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ (UP Yatra): गैर-काफिला पर्यटकों और यात्रियों के लिए नगरोटा (जम्मू) पर कट-ऑफ समय दोपहर 12:00 बजे, जखैनी (उधमपुर) में दोपहर 13:00 बजे, चंद्रकोट (रामबन) में दोपहर 14:00 बजे और लांबर (बनिहाल) में दोपहर 15:00 बजे निर्धारित है. घाटी की तरफ जाने वाले आखिरी वाहन को नेव्यूग टनल दोपहर 15:00 बजे तक और मीर बाजार (अनंतनाग) को शाम 16:00 बजे तक पार करना अनिवार्य है.

Traffic advisory for Shri Amarnathji Yatra-2026 valid between 2nd July 2026 and 28th August 2026. The pilgrims are requested to strictly follow the cut-off timings on the yatra route.#SANJY2026 @diprjk pic.twitter.com/mzSDkLvQKP — Divisional Commissioner Jammu (@Divcomjammu) July 1, 2026

क्रम संख्या यातायात संबंधी पाबंदी जिला तय समय 1 यात्रियों और पर्यटकों के वाहन नवयुग टनल पार कर कश्मीर की ओर नहीं जा सकेंगे कुलगाम दोपहर 3:00 बजे के बाद 2 पहलगाम से जम्मू या श्रीनगर की ओर यात्रियों और पर्यटकों के वाहन नहीं जा सकेंगे अनंतनाग दोपहर 3:30 बजे के बाद 3 सोनमर्ग से श्रीनगर की ओर यात्रियों और पर्यटकों के वाहन नहीं जा सकेंगे गांदरबल शाम 4:00 बजे के बाद 4 गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर पर्यटक वाहन नहीं जा सकेंगे बारामूला शाम 5:00 बजे के बाद 5 श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर पर्यटक वाहन नहीं जा सकेंगे श्रीनगर शाम 5:00 बजे के बाद 6 यात्रियों और पर्यटकों को कश्मीर घाटी में सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। शाम 6:00 बजे के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती हटने पर वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को नजदीकी यात्री या सुरक्षा बल शिविर में पहुंचाया जाएगा कश्मीर घाटी सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

हेल्पलाइन नंबर

नियमों के अनुसार, सभी यात्रियों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे कश्मीर घाटी में केवल सुबह 07:00 बजे से शाम 18:00 बजे के बीच ही यात्रा करें. आरओपी वापसी के बाद नो-मूवमेंट शाम 18:00 बजे रोड ओपनिंग पार्टी (ROP) के हटने के बाद किसी भी यात्री या पर्यटक वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे वाहनों को नजदीकी यात्री या सुरक्षा बल कैंप में ठहराया जाएगा. गुलमर्ग और श्रीनगर के बीच शाम 17:00 बजे के बाद किसी भी पर्यटक वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं होगी.

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर्स: