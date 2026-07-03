अमरनाथ यात्रा 2026 आज से शुरू- पहलगाम और बालटाल रूट से 57 दिन चलेगी, सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम

Amarnath Yatra 2026: इस साल की अमरनाथ यात्रा शुक्रवार को शुरू हो गई. बालटाल और पहलगाम से यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है.

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अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना (तस्वीर @IANS)

कुल 57 दिनों (3 जुलाई-27 अगस्त) तक चलेगी अमरनाथ यात्रा

बालटाल और पहलगाम- इन दो रूट्स पर बनाए गए हैं बेस कैम्प

सेहत, सुरक्षा और गाइडेंस सभी पहलुओं का रखा गया है इंतजाम

पीएम मोदी ने पत्र लिखकर श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं

Amarnath Yatra 2026: हिंदुओं की बड़ी धार्मिक यात्राओं में से अमरनाथ यात्रा 2026 की आज से शुरुआत हो गई. भगवान शिव की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए हजारों श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा और व्यापक प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं के बीच यात्रा पर रवाना हुए. इस बार यह यात्रा 57 दिनों (28 अगस्त) तक चलेगी. इससे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को इस पवित्र यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

PM मोदी बोले- अमरनाथ की यात्रा करना सौभाग्य की बात

इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के नाम एक विशेष पत्र जारी कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होना, अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है. ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुई प्रथम पूजा के साथ ही भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन का क्रम शुरू हो जाता है. देश के कोने-कोने में श्रद्धालु इस पावन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तत्पर रहते हैं. प्रधानमंत्री ने यह पत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है.

बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है। मेरी कामना है कि शिवभक्तों की यह यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो! इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए पांच संकल्पों से जुड़ा मेरा यह पत्र… pic.twitter.com/6Bc2Y9tXJC — Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2026

पहलगाम और बालटाल में बनाए गए हैं बेस कैम्प

यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले, गुरुवार को श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से सुरक्षाबलों की निगरानी में रवाना होकर गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के नुनवान (पहलगाम) स्थित दोनों बेस कैम्प पर पहुंचा था.

पहले जत्थे में 4822 श्रद्धालु करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन

पहले जत्थे में कुल 4,822 श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे. सभी श्रद्धालु यहां सुरक्षा घेरे में चल रहे दो काफिलों के साथ के साथ यात्रा पर निकले थे. इनमें 2,510 श्रद्धालु नुनवान (पहलगाम) बेस कैम्प पहुंचे, जबकि 2,312 श्रद्धालु सुरक्षित रूप से बालटाल बेस कैम्प पहुंचे.

मंत्री-अधिकारियों ने यात्रियों का किया स्वागत

बालटाल पहुंचने पर श्रद्धालुओं का जम्मू-कश्मीर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा परिवहन मंत्री सतीश शर्मा, सशस्त्र पुलिस के उप महानिरीक्षक (DIG) मकसूद उल जमान, गांदरबल के उपायुक्त जतिन किशोर तथा गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधांशु धामा ने गर्मजोशी से स्वागत किया. अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा की शुभकामनाएं दीं.

100-100 बेड के दो अस्थायी हॉस्पिटल

इस यात्रा के लिए दो रूट (बालटाल और पहलगाम) निर्धारित किए गए हैं. इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल कर प्रशासन ने चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. दोनों ही रास्तों पर 100-100 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल तैयार किए गए हैं.

हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ के हैं इंतजाम

अगर बालटाल रूट पर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो डोमेल गेट के पास मॉर्डन अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है. श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम रहे और ऊंचाई के चलते ऑक्सीजन की कमी महसूस होने पर यात्रियों के लिए हर 2 किलोमीटर की दूरी पर ऑक्सीजन बूथ बनाए गए हैं.

यात्रियों की सुरक्षा और गाइडेंस के भी किए गए हैं इंतजाम

श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, नागरिक प्रशासन, स्थानीय निवासी, सेवा प्रदाता तथा स्वयंसेवकों ने मिलकर इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, संरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सहायता के लिए ‘हेल्पिंग हैंड’ टीमें, सहायता केंद्र (असिस्टेंस बूथ) तथा 24 घंटे पुलिस की तैनाती की है. इसस श्रद्धालुओं को जरूरी गाइडैंस, आपातकालीन सहायता और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सके.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)