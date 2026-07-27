अमरनाथ यात्रा पर निकलने से पहले देखें कट-ऑफ टाइम, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भारी जाम, जानें जम्मू पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी

Amarnath Yatra Cut Off Timing,: गंगरू में भूस्खलन और वाहनों के खराब होने से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर 12 घंटे से अधिक समय तक यातायात ठप्प रहा. अमरनाथ यात्रा और मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कट-ऑफ टाइमिंग और एडवाइजरी जारी की है.

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निजी वाहनों/LMVs के लिए नगरोटा (सुबह 07:00 से 12:00), जखैनी (08:00 से 13:00) और काजीगुंड (11:30 से 17:30) का समय तय किया गया है.

रामबन से बनिहाल के बीच भूस्खलन और शूटिंग स्टोन के खतरे को देखते हुए हाईवे पर रात में यात्रा करने से बचने की सलाह है.

खाली टैंकरों और मालवाहकों के लिए मुगल रोड का इस्तेमाल अनिवार्य है, जबकि NH-44 पर भारी वाहन (HMVs) alternate दिनों में चलेंगे.

यात्रा से पहले TCU जम्मू (0191-2459048), श्रीनगर (0194-2450022) या रामबन (9419993745) पर संपर्क कर रोड स्टेटस कन्फर्म करने के निर्देश दिए गए हैं,

Amarnath Yatra cut-off advisory: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर गंगरू बनिहाल के पास भारी भूस्खलन और पंथियाल व नाचलाना में तीन वाहनों के ब्रेकडाउन के कारण यातायात करीब 12 घंटे 15 मिनट तक पूरी तरह ठप्प रहा. इसके चलते मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में क्षेत्र में बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम की संवेदनशीलता और पत्थर गिरने के खतरे को देखते हुए रामबन और बनिहाल के बीच विशेष रूप से रात के समय सफर न करने की अपील की गई है.

अमरनाथ यात्रियों के लिए कट-ऑफ टाइम फिक्स

अमरनाथ यात्रियों और आम नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग पॉइंट पर वाहनों के छूटने की कट-ऑफ टाइमिंग तय की है.

नगरोटा (जम्मू) से श्रीनगर: सुबह 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक,

जखानी (ऊधमपुर) से श्रीनगर: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक,

काजीगुंड से जम्मू की ओर: सुबह 11:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक,

पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, तय समय सीमा के पहले या बाद में किसी भी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी. स्थानीय यात्रियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात 11:30 बजे तक आवाजाही की छूट दी जाएगी.

वैकल्पिक मार्गों के लिए दिशा-निर्देश

भारी वाहन (HMVs) ऊधमपुर (जखानी) से श्रीनगर की ओर शाम 06:00 बजे के बाद किसी भी एचएमवी को अनुमति नहीं होगी. आवश्यक वस्तुएं और फल ले जाने वाले ट्रकों को एक-एक दिन के अंतराल पर चलाया जाएगा. खाली एफसीआई ट्रकों को मुगल रोड का उपयोग करने को कहा गया है. मुगल रोड (NH-701A) मौसम साफ रहने पर छोटे वाहनों और 10 पहिए तक के मालवाहक ट्रकों को सुबह 07:00 से शाम 06:00 बजे तक चंडीमढ़ (बाफलियाज) से शोपियां और हेरपोरा से पुंछ की ओर जाने की अनुमति होगी. स्थानीय यात्रियों को चेकिंग से बचने के लिए जवाहर टनल और पटनीटॉप वाले पुराने रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. कारगिल जाने वाले छोटे वाहन सुबह 05:00 से शाम 06:00 बजे तक चल सकेंगे. फिसलन वाले इलाकों में एंटी-स्किड चेन लगाना अनिवार्य है.

सहायता के लिए ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर

यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग की स्थिति जानने के लिए लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: