Traffic Advisory: अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पुलिस ने जारी ट्रैफिक एडवाइजरी, हैदराबाद में इन रूटों पर 3 महीने के लिए बंद रहेगी आवाजाही

Amarnath Yatra 2026 traffic advisory: अमरनाथ यात्रा 2026 के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जबकि हैदराबाद में निर्माण कार्यों के चलते 1 जुलाई से कई रूटों पर बदलाव किए गए हैं. यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश यहां देखें.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/amarnath-yatra-jammu-police-traffic-advisory-separate-timings-for-pilgrims-and-vehicles-these-routes-in-hyderabad-will-also-be-closed-8461376/ Copy

अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी

अमरनाथ यात्रा सुबह 03:45 बजे से कॉनवॉय के गुजरने तक जम्मू के कैनाल हेड और बिक्रम चौक जैसे मुख्य रूटों पर ट्रैफिक बंद,

नेशनल हाईवे-44 पर भारी वाहनों (HMVs) के लिए रात 10:00 बजे और हल्के वाहनों (LMVs) के लिए रात 12:00 बजे का कट-ऑफ समय तय है.

हैदराबाद के DLF गेट नंबर 1 से गाचीबोवली पीएस तक का रास्ता 1 जुलाई से 3 महीने के लिए बंद रहेगा.

रेडिसन होटल से आने वाले DLF गेट-1 के आगे ब्लॉक कर गाचीबोवली जंक्शन- इंदिरा नगर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.

Amarnath Yatra traffic route advisory: जुलाई की शुरुआत के साथ ही देश के दो अलग-अलग हिस्सों जम्मू-कश्मीर और हैदराबाद में यातायात व्यवस्था में अहम बदलाव किए गए हैं. जहां एक ओर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सख्त ट्रैफिक नियम लागू किए हैं, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद यानि साइबराबाद में चल रहे विकास कार्यों के कारण रूट डायवर्जन लागू की गई है.

अमरनाथ यात्रा 2026 जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक अपडेट

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 (SANJY-2026) का शुभारंभ 3 जुलाई से होने जा रहा है. यात्रा के दौरान यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. यात्रा के दौरान सुबह 03:45 बजे से कॉनवॉय के गुजरने तक कई प्रमुख रूटों जै से कि कैनाल हेड से भगतवती नगर और बिक्रम चौक के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक आवाजाही बंद रहेगी.

रूट/सड़क किस तरह के वाहन चलेंगे समय/शर्त खास निर्देश NH-44 (जम्मू–श्रीनगर NHW) LMV, पैसेंजर वाहन, HPVs, प्राइवेट कार, HMV (गुड्स कैरियर) मौसम और सड़क की स्थिति ठीक रहने पर दोनों तरफ से आवाजाही लेन डिसिप्लिन रखें, ओवरटेकिंग और गलत लेन से बचें, रोड स्टेटस TCU जम्मू/श्रीनगर से कन्फर्म करें SFs Convoy Movement सुरक्षा बलों का काफिला NH-44 पर मूवमेंट इस तरह हो कि अमरनाथ यात्रा के ड्राई रन में बाधा न आए TCU रामबन से NHW का स्टेटस कन्फर्म करने के बाद ही मूवमेंट प्लान करें किश्तवाड़–सिंथन–अनंतनाग NH-244 LMV, पैसेंजर/प्राइवेट कार दोनों तरफ; HMV बस 6 टायर तक और HPV 30 यात्रियों तक PP Parana और Daksum के बीच 08:00 से 16:00 बजे तक कट-ऑफ टाइम के बाद कोई वाहन नहीं, TCU जम्मू/रामबन/श्रीनगर अपडेट देंगे SSG रोड (श्रीनगर–सोनमर्ग–गुमरी रोड) LMV दोनों तरफ; HMV सीमित समय में सोनमर्ग से कारगिल 12:00 से 17:00 बजे तक, 17:00 के बाद बंद फिसलन वाले रास्ते पर एंटी-स्किड चेन साथ रखें मुगल रोड LMV, उसके बाद HMV (6 टायर तक) चांदीमार्ग/बफ्लियाज से शोपियां 09:00 से 17:00 बजे; हीरपोरा से पुंछ 10:00 से 17:00 बजे मूवमेंट से पहले GREF/रोड एजेंसी से क्लीयरेंस लें, कट-ऑफ के बाद एंट्री नहीं रात में यात्रा सभी यात्री/LMV नाइट ट्रैवल से बचने की सलाह शूटिंग स्टोन, लैंडस्लाइड और निर्माण कार्य की वजह से दिन में सफर करें 30 जून अमरनाथ यात्रा ड्राई रन जम्मू–श्रीनगर आने-जाने वाले यात्री 06:00 से 09:30 बजे के बीच ड्राई रन लंबर (बनिहाल) से पहलगाम/बालटाल रूट पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है एडवाइजरी सभी यात्री यात्रा से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से सड़क की स्थिति जरूर जान लें जम्मू, श्रीनगर, रामबन, उधमपुर, PCR किश्तवाड़ से अपडेट लें

नेशनल हाईवे-44 पर भारी वाहनों (HMVs) के लिए रात 10:00 बजे और हल्के वाहनों (LMVs) के लिए रात 12:00 बजे का कट-ऑफ समय तय किया गया है.

हैदराबाद में IIIT जंक्शन पर रूट डायवर्जन

साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने IIIT जंक्शन पर जारी फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण कार्यों के चलते नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. DLF गेट नंबर 1 से गाचीबोवली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन तक का रास्ता तीन महीने के लिए आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. वहीं, रेडिसन होटल से IIIT जंक्शन की ओर आने वाले ट्रैफिक को DLF गेट नंबर 1 तक ही अनुमति होगी, जिसके बाद उन्हें गाचीबोवली जंक्शन के रास्ते जाना होगा. TCS कंपनी के कर्मचारियों के लिए नॉन-सेज (CMC) गेट का उपयोग करना होगा.

Traffic advisory for Hyderabad’s IT corridor. From July 1, the road stretch between DLF Gate No.1 and Gachibowli Traffic Police Station will remain closed for 90 days due to ongoing flyover and underpass works at IIIT Junction. While access to the TCS Non-SEZ (CMC) Gate remains… pic.twitter.com/jovou07MWe — FutureHyderabad (@FutureHyderabad) June 29, 2026

बता दें कि एडवाइजरी के मुताबिक, आईटी क्षेत्र में काम करने वाले नियमित यात्रियों से अनुरोध है कि वे सुगम यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का चुनाव करें और पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करें.