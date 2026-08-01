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अमरनाथ यात्रा पर मौसम की मार, जम्मू से श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी पूरी तरह से रोक

Amarnath Yatra 2026: भारी बारिश से जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद है. इसी वजह से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई। सड़क की मरम्मत जारी है. मौसम साफ होने के बाद यात्रा फिर शुरू होगी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 1, 2026, 3:53 PM IST
amarnath yatra
अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक (Image: ians)

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर एक बार फिर मौसम का असर देखने को मिला. शनिवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का कोई नया जत्था कश्मीर के लिए रवाना नहीं किया गया. इसकी वजह जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे का लगातार दूसरे दिन भी बंद रहना है. अधिकारियों के अनुसार, इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है. सड़क की मरम्मत का काम जारी है, लेकिन बारिश बार-बार काम में रुकावट डाल रही है. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल यात्रा को जम्मू से रोक दिया गया है. जब तक हाईवे सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक नए जत्थों को आगे भेजने का फैसला नहीं लिया जाएगा.

हाईवे पर मरम्मत का काम जारी, फिसलन से बढ़ा खतरा

अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर जिले के लाधा-समरोली इलाके में सड़क को ठीक करने का काम चल रहा है. पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से सड़क कई जगह खराब हो गई थी. शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा का काफिला निकलने के बाद हाईवे के दोनों तरफ आम आवाजाही रोक दी गई, ताकि मरम्मत का काम तेजी से पूरा किया जा सके. लेकिन उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़क पर कीचड़ और फिसलन बढ़ गई. ऐसी स्थिति में बड़े वाहनों और यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित नहीं मानी जा रही है. रामबन और उधमपुर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है, जिससे काम पूरा होने में और समय लग सकता है.

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पंजीकरण और टोकन केंद्र भी बदले गए

श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आने के बाद श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड ने पंजीकरण और टोकन देने की व्यवस्था में भी बदलाव किया है. पहले यह सुविधा तवी रिवरफ्रंट पर दी जा रही थी, जहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, टोकन वितरण, ई-केवाईसी और आरएफआईडी कार्ड जारी किए जाते थे. अब इन सभी सुविधाओं को भगवती नगर बेस कैंप में एक साथ शुरू कर दिया गया है. इससे यात्रियों को एक ही जगह पर सभी जरूरी काम पूरे करने में आसानी होगी. अधिकारियों का कहना है कि अभी जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले के मुकाबले कम हो गई है, इसलिए सभी सेवाओं को एक ही स्थान पर रखा गया है.

अब तक साढ़े चार लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हुई थी. अब तक करीब 4.5 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं. दक्षिण कश्मीर के हिमालयी इलाके में स्थित इस गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए देशभर से लाखों लोग पहुंचते हैं. यात्रा का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होना तय है. हालांकि यह पूरी तरह मौसम और रास्तों की स्थिति पर निर्भर करेगा. अगर मौसम साफ रहता है और हाईवे जल्द खुल जाता है, तो रुके हुए श्रद्धालुओं को आगे भेजने की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी.

यात्रियों से धैर्य रखने की अपील

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा से जुड़ी हर नई जानकारी केवल आधिकारिक अपडेट के आधार पर ही लें. बिना सूचना के यात्रा के लिए निकलने से बचें और मौसम तथा सड़क की स्थिति पर नजर रखें. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे यानी एनएच-44 कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सबसे अहम रास्ता है. ऐसे में इस सड़क का खुलना यात्रा के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है. प्रशासन का कहना है कि सड़क पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही नया जत्था रवाना किया जाएगा, ताकि किसी भी श्रद्धालु की सुरक्षा से समझौता न करना पड़े.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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