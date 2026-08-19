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राम मंदिर प्रसाद के नाम पर Amazon पर चल रहा था फर्जीवाड़ा, अब कंपनी को देना होगा ₹1 लाख जुर्माना

Amazon Ram Mandir Prasad: राम मंदिर प्रसाद के नाम पर सामान्य मिठाई बेचने के मामले में अमेजन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा है. जानें क्या था पूरा मामला और कार्रवाई क्यों हुई.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 19, 2026, 8:42 PM IST
Amazon Ram Mandir Prasad
राम मंदिर प्रसादं के नाम पर धोखाधड़ी (Image: AI)

Amazon Ram Mandir Prasad: राम मंदिर प्रसाद के नाम से मिठाई बेचने के मामले में अमेजन को बड़ा झटका लगा है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े नाम का इस्तेमाल करके सामान्य मिठाइयों की बिक्री से जुड़ा है. प्राधिकरण ने माना कि इस तरह की बिक्री से लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद मिल रहा है.

मंदिर ट्रस्ट की मंजूरी नहीं थी

इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि इन मिठाइयों को राम मंदिर ट्रस्ट की मंजूरी के बिना ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से बेचा जा रहा था. शिकायत के अनुसार, अमेजन पर चार तरह की मिठाइयां लिस्ट की गई थीं. इनमें घी के लड्डू, खोया लड्डू, बूंदी लड्डू और गाय के दूध से बने पेड़े शामिल थे. इन उत्पादों की लिस्टिंग में धार्मिक तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया था.

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ग्राहकों को गलत जानकारी मिलने का आरोप

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा कि ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ नाम देखकर भक्त सामान्य तौर पर यही समझ सकते हैं कि यह राम मंदिर में भगवान को चढ़ाया गया और फिर प्रसाद के तौर पर दिया गया भोजन है. जबकि मामले में ऐसी कोई मंजूरी नहीं थी. प्राधिकरण ने माना कि इस नाम का इस्तेमाल सामान्य मिठाइयों की बिक्री के लिए करना ग्राहकों को गुमराह करने वाला तरीका है और इससे धार्मिक भावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं.

मिठाई की पैकिंग और दावे पर भी सवाल

शिकायत में कहा गया कि इन मिठाइयों की बिक्री चंदू ट्रेडिंग कंपनी की ओर से बिहार ब्रदर्स नाम के ब्रांड के तहत की जा रही थी. उत्पादों की लिस्टिंग में दावा किया गया था कि इन मिठाइयों पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आशीर्वाद है. वहीं सामग्री की जानकारी में भी ‘राम मंदिर प्रसाद’ लिखा गया था. इसी वजह से मामले को लेकर सवाल उठे और इसकी शिकायत की गई.

शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

इस मामले की शिकायत जनवरी 2024 में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने की थी. इसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने मामले की जांच की. चार अगस्त को मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की ओर से आदेश जारी किया गया. प्राधिकरण ने कहा कि अमेजन ने इन उत्पादों की जानकारी दिखाने और उनकी बिक्री में मदद की थी. अमेजन को जुर्माने की एक लाख रुपये की रकम 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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