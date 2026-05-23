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America First Visa Plan Indian Marco Rubio Told Benefits

अमेरिका जाना होगा आसान! मार्को रुबियो के नए Visa प्लान से भारतीयों की जगी उम्मीद, कैसे होगा फायदा

America Visa Rules: अमेरिकी विदेश मंत्री ने America First वीजा शेड्यूलिंग टूल लॉन्च किया है. जानिए नए US Visa प्लान से भारतीयों को कैसे फायदा हो सकता है.

नए वीजा सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा भारतीय बिजनेस प्रोफेशनल्स और निवेशकों को मिल सकता है. (Photo from Freepik)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार (23 मई, 2026) को भारत दौरे के दौरान, America First वीजा शेड्यूलिंग टूल लॉन्च करने का ऐलान किया. यह नया सिस्टम अमेरिकी दूतावासों और कांसुलेट्स की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा तेज, स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. अमेरिकी मंत्री का कहना है कि यह टूल खासतौर पर उन लोगों को प्राथमिकता देगा जिनकी यात्रा अमेरिका और दूसरे देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करती है.

भारत में किन लोगों को होगा फायदा

इस नए वीजा सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा भारतीय बिजनेस प्रोफेशनल्स और निवेशकों को मिल सकता है. रुबियो ने कहा कि इस सिस्टम में उन लोगों को पहले अपॉइंटमेंट दिया जाएगा जो बिजनेस डील, निवेश, साझेदारी या व्यापार विस्तार के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं. यानी भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, निवेशक और कारोबारी लोगों को वीजा प्रक्रिया में पहले से ज्यादा आसानी मिल सकती है. माना जा रहा है कि इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी.

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मंत्री ने भारत-अमेरिका रिश्तों पर दिया जोर

अमेरिकी मंत्री ने अपने बयान में भारत-अमेरिका संबंधों को बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है. रुबियो के मुताबिक, भारतीय कंपनियां अमेरिका में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुकी हैं. इसके अलावा, उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यासों का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि दोनों देशों के रिश्ते कई ऐसे क्षेत्रों में मजबूत हो रहे हैं जो हमेशा सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं.

क्यों जरूरी था नया वीजा सिस्टम?

रुबियो ने कहा कि कई बार धीमी और जटिल कांसुलर प्रक्रिया बिजनेस यात्राओं और निवेश से जुड़े कामों में रुकावट पैदा करती है. बिजनेस मीटिंग, निवेश समझौते और पार्टनरशिप जैसे जरूरी काम वीजा प्रक्रिया की वजह से प्रभावित होते हैं. इसी समस्या को कम करने के लिए यह नया स्मार्ट शेड्यूलिंग सिस्टम तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित, व्यवस्थित और तेज कांसुलर सिस्टम भारत-अमेरिका रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है.

अमेरिकी कर्मचारियों को भी होगा फायदा

अमेरिकी मंत्री ने बताया कि यह नया सिस्टम सिर्फ वीजा आवेदकों के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिकी मिशन में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा कि इससे काम पहले से ज्यादा तेजी और सटीकता के साथ किया जा सकेगा. रुबियो के मुताबिक, यह सुविधा अमेरिका के पैसे भी बचाएगी और पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगी. उन्होंने अमेरिकी दूतावास और कांसुलर स्टाफ को अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की फ्रंट लाइन पर काम करने वाला बताया.

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