500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद झुका अमेरिका! इस बात के लिए मान गए ट्रंप, भारत के मिलता रहेगा ये जरूरी सामान

भारत के लिए राहत की बात है कि अमेरिका एक नए US-नियंत्रित फ्रेमवर्क के तहत भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति देने को तैयार है.

वेनेजुएला के तेल निर्यात पर इस समय पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है. किस देश को वेनेजुएला का तेल मिलेगा अब ये अमेरिकी प्रशासन नियंत्रित कर रहा है. हालांकि, भारत के लिए राहत की बात है कि अमेरिका एक नए US-नियंत्रित फ्रेमवर्क के तहत भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति देने को तैयार है. वेनेजुएला पर प्रतिबंधों से पहले भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था. अब अमेरिका अपने नियंत्रण में वेनेजुएला का कच्चा तेल दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहा है.

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका भारत की बड़ी एनर्जी जरूरतों को देखते हुए उसे वेनेज़ुएला से तेल खरीदने की इजाज़त देने के लिए तैयार है. ये बात एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कही. इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि वेनेज़ुएला का तेल बेचने की डिटेल्स पर अभी भी काम चल रहा है.

कैसे है भारत के लिए जीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले भारत और ब्राजील जैसे देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की मंजूरी दी जा सकती है. ऐसे में वेनेजुएला से अगर तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से अड़चन नहीं डाली जाती है तो इसे एक डिप्लोमैटिक जीत माना जाएगा. यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत पर पहले से ही रूस से तेल खरीद कम करने के लिए अमेरिका और यूरोप का दबाव है. अब तक भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का भी एक बड़ा खरीदार था.

पिछले साल अमेरिका ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने का हवाला देते हुए भारतीय सामानों पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया था. वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा साबित तेल भंडार है. जबकि दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक है. भारत अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. ऐसे में वेनेजुएला आपूर्ति जारी रहती है तो भारत को फायदा होगा.

वेनेजुएला को लेकर क्या है अमेरिका का प्लान?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पहले वेनेजुएला के हालात को संभालेगा और उसके तेल क्षेत्र को फिर से खड़ा करेगा. इसके बाद ही वहां चुनाव कराए जा सकेंगे. ट्रंप ने कहा है कि निकोलस मादुरो के लंबे शासन में देश पूरी तरह टूट चुका है और अभी चुनाव कराना संभव नहीं है.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सैन्य कार्रवाई करके बंदी बनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि मादुरो के खिलाफ कदम उठाना मुश्किल फैसला नहीं था. ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ऐसा चाहते थे. ट्रंप ने मादुरो पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपराधियों और नशीले पदार्थों को अमेरिका भेजा.

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद समुद्र के रास्ते आने वाले नशे की तस्करी में भारी कमी आई है. उन्होंने कहा कि हमने पानी के रास्ते आने वाली 97 प्रतिशत ड्रग्स को खत्म कर दिया है. ट्रंप के अनुसार, वेनेजुएला में की गई कार्रवाई में अमेरिका का कोई सैनिक नहीं मारा गया. मादुरो को बिना किसी बड़ी हानि के पकड़ लिया गया. उन्होंने यह भी माना कि दो हेलीकॉप्टर पायलट गंभीर रूप से घायल हुए थे.

ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला के तेल क्षेत्र की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है. अमेरिका वहां तेल उद्योग और उससे जुड़ी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाएगा. उन्होंने दावा किया कि एक ही दिन में चार अरब डॉलर मूल्य का तेल अमेरिकी नियंत्रण में लिया गया है और आगे यह आंकड़ा और बढ़ेगा. अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला के ऊर्जा तंत्र को फिर से बनाने में मदद करेंगी और पूरा तेल ढांचा नया खड़ा किया जाएगा.

ट्रंप के मुताबिक, मेरिका तब तक वेनेजुएला में रहेगा जब तक देश पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के तेल उद्योग के सुधरने से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम होंगी जिससे सभी देशों को फायदा होगा.