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अमेरिका की नजर में स्पेस का पावरहाउस बन जाएगा भारत! ग्लोबल स्पेस मार्केट का बड़ा हिस्सा कर लेगा हासिल

Global Space Market: अमेरिका ने अनुमान लगायाल है कि आने वाले सालों में भारत स्पेस सेक्टर का पावर हाउस बन सकता है.

Written by: Nandan Singh
Published: August 14, 2026, 9:40 AM IST
Global Space Market
स्पेस सेक्टर में भारत करेगा कमाल. (Photo/AI)

Global Space Market: अंतरिक्ष की दौड़ में भारत अब सिर्फ कदम नहीं बढ़ा रहा, बल्कि बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग के मुताबिक, अगले सात वर्षों में वैश्विक स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी पांच से दस गुना तक बढ़ सकती है. नीति सुधारों और अमेरिका के साथ मजबूत होते रिश्तों से देश की निजी स्पेस इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. इससे भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए निवेश और कारोबार के नए रास्ते खुल सकते हैं. अभी ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम है. लेकिन विभाग के इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अगस्त के ‘एयरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपोर्टर अलर्ट’ में अनुमान लगाया है कि अगले पांच से सात सालों में यह हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी.

स्पेस इकोसिस्टम की तारीफ

विभाग ने कहा: “भारत का प्राइवेट सेक्टर स्पेस इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और भारत सरकार के निजीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों से इंटरनेशनल स्पेस कंपनियों के लिए भी मौके बनेंगे.” इस अलर्ट में भारत के स्पेस सेक्टर को ‘मार्केट ऑफ द मंथ’ बताया गया है. इसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए सैटेलाइट सिस्टम, एडवांस्ड स्पेसफ्लाइट, कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग और संबंधित टेक्नोलॉजी में निवेश के मौकों पर जोर दिया गया.

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भारत-अमेरिका में सहयोग

साल 1963 में भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के समय से ही अमेरिका और भारत स्पेस के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं. वह रॉकेट अमेरिका में बना ‘नाइक-अपाचे’ था. तब से यह साझेदारी वैज्ञानिक आदान-प्रदान, संयुक्त वर्किंग ग्रुप और मिलकर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के जरिए बढ़ी है. नासा और अमेरिकी कंपनियों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) को टेक्नोलॉजी और पार्ट्स भी सप्लाई किए हैं. विभाग ने कहा कि भारत के नए स्पेस स्टार्टअप्स अमेरिका में अपने कामकाज और मैन्युफैक्चरिंग की मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. फरवरी 2026 में ‘बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग’ ने ‘इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन’ से सर्टिफाइड अमेरिकी कमर्शियल स्पेस मिशन की बेंगलुरु यात्रा का नेतृत्व किया. अलर्ट में इसे सफल बताया गया है.

दोनों देशों का फायदा

विभाग ने कहा: “स्पेस अमेरिका और भारत के बीच सहयोग का एक अहम क्षेत्र है, जिससे व्यापार, टेक्नोलॉजी और संयुक्त नीतिगत प्रयासों के जरिए दोनों देशों को फायदा होता है.” व्यावसायिक संबंध ‘अमेरिका-इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप’ के जरिए विकसित किए जा रहे हैं. अलर्ट के अनुसार, 2025 में शुरू की गई ‘ट्रस्ट’ पहल से भी सहयोग मजबूत हुआ है. ‘कमर्शियल स्पेस सब-वर्किंग ग्रुप’ का नेतृत्व संयुक्त रूप से अमेरिकी वाणिज्य विभाग और भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है. इसका मकसद दोनों देशों की कंपनियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना है. इसके काम में बाजार तक पहुंच, खरीद, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और निर्यात नियंत्रण शामिल हैं.

फरवरी 2025 में दोनों देशों के नेताओं के संयुक्त बयान में अंतरिक्ष अन्वेषण, सुरक्षा और पेशेवर आदान-प्रदान में और मजबूत सहयोग का भी आह्वान किया गया था. वाणिज्य विभाग ने भारत में प्रवेश करने की इच्छुक अमेरिकी कंपनियों से 7 से 9 सितंबर तक होने वाले ‘बेंगलुरु स्पेस एक्सपो’ में शामिल होने का आग्रह किया. यह कार्यक्रम उद्योग के नेताओं और नीति-निर्माताओं को एक साथ लाएगा और भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका देगा. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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