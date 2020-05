नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की. इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ कोरोना को लेकर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को कोरोना मुक्त बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है. उन्होंने ट्रंप से कहा, “दुनिया को स्वस्थ और कोविड-19 मुक्त बनाने के लिये राष्ट्रों के लिये जितना संभव हो सके मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है.” Also Read - slovenia Coronavirus Free Country: यह यूरोपीय देश हुआ कोरोना से मुक्त, जानें कोविड-19 के खिलाफ क्या रणनीति थी अपनाई

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए तथा ‘‘अदृश्य शत्रु’’ से लड़ाई में मदद के लिए भारत को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर देगा. उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच गहन साझेदारी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना ‘‘अच्छा मित्र’’ बताया. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत घातक कोरोना वायरस के इलाज के लिए टीका विकसित करने में आपस में सहयोग कर रहे हैं. Also Read - नेक काम को आगे आए शाहिद आफरीदी, 20 हजार डॉलर में खरीदा बांग्लादेशी खिलाड़ी का बल्ला

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हुए कहा, “धन्यवाद, राष्ट्रपति ट्रंप. इस महामारी के खिलाफ हम सभी सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐसे समय में, यह आवश्यक है कि जितना संभव हो सके राष्ट्र हमारे विश्व को स्वस्थ बनाने और COVID19 से मुक्त होने के लिए एक साथ काम करें. भारत-अमेरिका की दोस्ती यूं ही मजबूत बनी रहे.” Also Read - कोरोना महामारी के बीच जगी एक उम्मीद, एम्स भोपाल में इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल का परिणाम रहे अच्छे

Thank you @POTUS @realDonaldTrump.

This pandemic is being fought collectively by all of us. In such times, it’s always important for nations to work together and do as much as possible to make our world healthier and free from COVID-19.

More power to 🇮🇳 – 🇺🇸 friendship! https://t.co/GRrgWFhYzR

— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2020