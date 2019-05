अमेठी (यूपी): अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सांसद बनीं स्मृति ईरानी के करीबी माने जाने वाले, बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई. आज स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचीं और न सिर्फ मृतक के परिजनों से मिली बल्कि मृतक की शवयात्रा में शामिल होकर शव को कंधा भी दिया. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी शव यात्रा में कंधा दिया. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीजीपी को आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह की हत्या राजनैतिक रंजिश में की गई है.

अपर पुलिस अधीक्षक दया राम ने रविवार को बताया कि बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान स्थानीय भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह को शनिवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गयी. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. घटना की जांच जारी है. इस बीच लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा, ‘हमें पुरानी रंजिश का पता चला है. हम यह भी पता कर रहे हैं कि कहीं कोई राजनीतिक दुश्मनी तो नहीं थी. उप्र पुलिस की टीमें सघन जांच कर रही हैं. अब तक हमने सात लोगों को हिरासत में लिया है. हमें इलेक्ट्राॉनिक सर्विलांस से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मिले हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में हम हत्या की वजह का पता कर लेंगे. सभी संभावित पहलुओं को देखा जा रहा है.’

#WATCH BJP MP from Amethi, Smriti Irani lends a shoulder to mortal remains of Surendra Singh, ex-village head of Barauli, Amethi, who was shot dead last night. pic.twitter.com/jQWV9s2ZwY

— ANI (@ANI) May 26, 2019